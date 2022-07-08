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「反核以前對、現在錯」 趙少康：歐盟已把核電當綠能

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
趙少康表示，以前反核是對的，但現在是錯的，何況歐盟已經把核電當作綠能，呼籲政府能延役核二、核三、重啟核四。記者鍾維軒／攝影
趙少康表示，以前反核是對的，但現在是錯的，何況歐盟已經把核電當作綠能，呼籲政府能延役核二、核三、重啟核四。記者鍾維軒／攝影

位於基隆外木山的協和電廠即將除役，改為燃氣發電，台電規劃填海造陸蓋四接，外界擔心會破壞生態。中廣董事長趙少康今受訪時說，歐盟都已經把核能當作綠能，強調反核以前是對的、現在是錯的，呼籲民進黨打消四接念頭。羅智強則反問基隆市長參選人蔡適應「支不支持毀掉外木山蓋四接」。

基隆外木山的協和電廠將除役改為燃氣發電，台電規劃在廠區旁填海造陸，興建第四天然氣接收站，台電還舉辦記者會提出東移方案，預計填海造陸的面積可以縮小超過2成，但如果不蓋四接，北東地區電網壓力過大，屆時任何風吹草動就會造成北東大停電。不過外界質疑，四接恐怕會破壞當地生態。

「民進黨只有天然氣發電一途嗎？」趙少康表示，歐盟已經把核電當作綠能，歐盟都自詡為最先進的，也主張廢死，所以民進黨也主張廢死，如今歐盟主張核電是綠能，民進黨還不轉彎嗎？還死抱著30年前的教條嗎？反核以前是對的，現在是錯的，時代環境在改變，地球暖化情況越來越嚴重，不蓋天然氣，就把核二、核三延役，真的不行，核四就重啟。

趙少康提到，韓國將來也要發展30%核電，三星是台積電最大的競爭對手，韓國如果有3成核電這麼便宜，台積電買的電那麼貴，將來台積電要如何跟三星競爭呢？這是事實問題，不是大家愛核電，而是沒有辦法，全世界都沒辦法，民進黨又拿不出辦法。

趙少康說，民進黨一方面漲電價，一方面三接造成爭議，現在還要蓋四接，美麗的北海岸風景區，從基隆、協和電廠、外木山、金山、萬里，都是漂亮的地方，還有人行步道，現在要蓋四接，難道天然氣就沒有危險嗎？天然氣運輸不危險嗎？倉儲不危險嗎？爆炸起來還得了？勸民進黨趕快打消這念頭。

前台北市議員羅智強表示，他是外木山長大的小孩，四接就在他的故鄉，反問蔡適應「贊不贊成蓋四接」，想要選基隆市長就不能迴避這個問題。他說自己從小在外木山長大，小時候在那戲水，長大後外木山就是北海岸重要的觀光遊憩地區，也是居民休閒生活的地方，還是漁場，四接蓋完後，是不是要蓋五接、六接、七接、八接？

羅智強說，因為蔡英文總統的能源政策錯誤，已經犧牲桃園藻礁，現在還要犧牲基隆的外木山嗎？蔡英文不在乎基隆的外木山，但是蔡適應要選市長，就要站出來，告訴大家支不支持毀掉外木山蓋四接。

基隆市長 民進黨 核電

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