竹科局長放鳥記者會 費鴻泰嗆柯建銘：官員不是你家的

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆中華大學碩士論文疑似涉及抄襲，和新竹科學園區管理局的委外研究高度相似，國民黨立法院黨團今舉行記者會，原已邀請到新竹科學園區管理局長王永壯、科技部產學及園區業務司副司長涂君怡出席回應，但兩位官員卻在一早臨時放鳥、未出席。

國民黨立委費鴻泰批評，竹科官員答應了卻不來，是不是代表心裡有鬼，官員只要是領中華民國薪水，都有義務回答全民疑問，下個會期立法院開議「你跑得掉嗎 」。

費鴻泰指出，國民黨團幕僚昨晚都已聯繫確認，兩位官員會出席記者會，甚至還有官員朋友聯絡自己，拜託說要客氣一點，他也都答應，不料今早會前，管理局和科技部才派聯絡人告知「不來了」，也沒說原因。

費鴻泰並點名民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，他要奉勸柯建銘，竹科局長、科技部官員「不是你（指柯建銘）家」，而是全民的，如果民眾有問題，官員一定要面對。

國民黨團總召曾銘宗則指出，竹科委外研究在2008年6月20日出刊，林智堅論文口試在該年6月26日，而論文與委外研究相似度高， 中華大學一度拿出聲明指出，林智堅有參與委外研究的討論，教授們認為林智堅碩論使用內容合情合理。

曾銘宗指出，因竹科委外合約載明，研究著作權屬於竹科而非撰寫者，此聲明反而坐實林智堅的論文觸犯「著作權法」、侵害竹科著作權，國民黨團要求科技部督導竹科，依法提告，如果不提告維護科技部權益，有瀆職問題。

對於王永壯、涂君怡臨時喊停不出席原因，記者多次致電科技部與竹科管理局聯絡人，皆未接電話回應。