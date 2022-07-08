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竹科局長放鳥記者會 費鴻泰嗆柯建銘：官員不是你家的

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出其中華大學碩士論文疑似涉及抄襲，科技部與竹科官員臨時放鳥記者會，國民黨立委費鴻泰（右）嗆民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「官員不是你家的」。
民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出其中華大學碩士論文疑似涉及抄襲，科技部與竹科官員臨時放鳥記者會，國民黨立委費鴻泰（右）嗆民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「官員不是你家的」。

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆中華大學碩士論文疑似涉及抄襲，和新竹科學園區管理局的委外研究高度相似，國民黨立法院黨團今舉行記者會，原已邀請到新竹科學園區管理局長王永壯、科技部產學及園區業務司副司長涂君怡出席回應，但兩位官員卻在一早臨時放鳥、未出席。

國民黨立委費鴻泰批評，竹科官員答應了卻不來，是不是代表心裡有鬼，官員只要是領中華民國薪水，都有義務回答全民疑問，下個會期立法院開議「你跑得掉嗎 」。

費鴻泰指出，國民黨團幕僚昨晚都已聯繫確認，兩位官員會出席記者會，甚至還有官員朋友聯絡自己，拜託說要客氣一點，他也都答應，不料今早會前，管理局和科技部才派聯絡人告知「不來了」，也沒說原因。

費鴻泰並點名民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，他要奉勸柯建銘，竹科局長、科技部官員「不是你（指柯建銘）家」，而是全民的，如果民眾有問題，官員一定要面對。

國民黨團總召曾銘宗則指出，竹科委外研究在2008年6月20日出刊，林智堅論文口試在該年6月26日，而論文與委外研究相似度高， 中華大學一度拿出聲明指出，林智堅有參與委外研究的討論，教授們認為林智堅碩論使用內容合情合理。

曾銘宗指出，因竹科委外合約載明，研究著作權屬於竹科而非撰寫者，此聲明反而坐實林智堅的論文觸犯「著作權法」、侵害竹科著作權，國民黨團要求科技部督導竹科，依法提告，如果不提告維護科技部權益，有瀆職問題。

對於王永壯、涂君怡臨時喊停不出席原因，記者多次致電科技部與竹科管理局聯絡人，皆未接電話回應。

林智堅 國民黨 立法院

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