王鴻薇籲中華1個月內完成調查 質疑校董兼綠發言人護航

新竹市長林智堅深陷論文門事件，當初踢爆林論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，質疑中華大學董事長、民進黨發言人李妍慧昨天竟在林智堅臉書留言打氣，「是在護航、包庇嗎？」要求校方依內規「1個月」內完成涉抄論文調查審定，校方派總務長梁秋國接下陳情，但並未多做回應。

王鴻薇今天早上10點抵達中華大學門口，地方藍營包括議長許修睿、市長參選人林耕仁與多名議員、支持者都到場聲援，高舉「五星級抄跑市長」、「自己抄自己，學術新境界」等牌面大酸林智堅。建功里長邱漢奇還拿出自製的奠儀花圈，對事件表達哀悼之意。

王鴻薇在被林智堅提告之後，昨天也反告林智堅誣告，今天即刻赴中華大學陳情。她直言，林智堅陷入學術論文抄襲，對於中華大學與台大碩士論文抄襲「講不清、說不明白」，尤其中華大學情節更嚴重，不是單純論文抄襲，還有涉嫌侵占國家財產嫌疑。

「希望中華大學能夠真正秉公處理、捍衛校譽！」王鴻薇說，校方昨天發出聲明表示將組成調查委員會2個月內完成調查，但她找到校方內規，規定表示相關案件應在1個月內完成調查，必要時才得延長1個月，但校方卻對外直接說2個月完成，是想護航、包庇什麼？

王鴻薇並質疑，中華大學董事長李妍慧正是新竹市議員、民進黨發言人，在昨天校方發出聲明組成調查委員會後就到林智堅臉書留言打氣「衝衝衝」，大酸是要「衝什麼？」王質疑「中華大學是黨校嗎？」她對校方能否秉公處理相當擔心，也要求政黨要退出大學。