快訊

NHK：前日相安倍演講時倒下 記者稱流血、聽到疑似槍聲

蔡阿嘎鬆口認「缺錢」 宣布賣掉6年房子還債

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

王鴻薇籲中華1個月內完成調查 質疑校董兼綠發言人護航

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理。記者張裕珍／攝影

新竹市長林智堅深陷論文門事件，當初踢爆林論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，質疑中華大學董事長、民進黨發言人李妍慧昨天竟在林智堅臉書留言打氣，「是在護航、包庇嗎？」要求校方依內規「1個月」內完成涉抄論文調查審定，校方派總務長梁秋國接下陳情，但並未多做回應。

王鴻薇今天早上10點抵達中華大學門口，地方藍營包括議長許修睿、市長參選人林耕仁與多名議員、支持者都到場聲援，高舉「五星級抄跑市長」、「自己抄自己，學術新境界」等牌面大酸林智堅。建功里長邱漢奇還拿出自製的奠儀花圈，對事件表達哀悼之意。

王鴻薇在被林智堅提告之後，昨天也反告林智堅誣告，今天即刻赴中華大學陳情。她直言，林智堅陷入學術論文抄襲，對於中華大學與台大碩士論文抄襲「講不清、說不明白」，尤其中華大學情節更嚴重，不是單純論文抄襲，還有涉嫌侵占國家財產嫌疑。

「希望中華大學能夠真正秉公處理、捍衛校譽！」王鴻薇說，校方昨天發出聲明表示將組成調查委員會2個月內完成調查，但她找到校方內規，規定表示相關案件應在1個月內完成調查，必要時才得延長1個月，但校方卻對外直接說2個月完成，是想護航、包庇什麼？

王鴻薇並質疑，中華大學董事長李妍慧正是新竹市議員、民進黨發言人，在昨天校方發出聲明組成調查委員會後就到林智堅臉書留言打氣「衝衝衝」，大酸是要「衝什麼？」王質疑「中華大學是黨校嗎？」她對校方能否秉公處理相當擔心，也要求政黨要退出大學。

許修睿表示，林智堅論文出現爭議，除了司法程序部分，也希望學校能夠捍衛學術尊嚴，一定要秉公處理，也向揭發此事不畏懼的王鴻薇致上敬意；林耕仁也呼籲，林智堅務必要向社會大眾說明清楚，不要只透過幕僚放話，或只用提告來轉移焦點，模糊抄襲問題。

踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇（左2）今天赴中華大學遞交陳情書，校方派總務長梁秋國（右2）出面接陳情書。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇（左2）今天赴中華大學遞交陳情書，校方派總務長梁秋國（右2）出面接陳情書。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。記者張裕珍／攝影
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。記者張裕珍／攝影

林智堅 王鴻薇 抄襲

延伸閱讀

諷林智堅與李妍慧「堅」定友情 游淑慧：看不懂就是傻子

林智堅論文門爭議 台大國發所學生會籲各界理性看待

批林智堅論文侵犯竹科著作權 國民黨團：要求竹科提告

國科會學術倫理規範網頁突下架 王鴻薇：是怕大家看？

相關新聞

百歲將軍出回憶錄 許歷農：沒什麼比和平重要

昨天是「七七盧溝橋事變」八十五周年，一○四歲退輔會前主委、前國策顧問許歷農發表著作「許歷農傳－從戰爭到和平」，分享自己人...

竹科局長放鳥記者會 費鴻泰嗆柯建銘：官員不是你家的

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆中華大學碩士論文疑似涉及抄襲，和新竹科學園區管理局的委外研究高度相似，國民黨立法院黨團今舉...

王鴻薇籲中華1個月內完成調查 質疑校董兼綠發言人護航

新竹市長林智堅深陷論文門事件，當初踢爆林論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，質疑中華大學董事長、民進黨...

BA變異株該害怕嗎？各國為何敢開放邊境 專家揭關鍵一招

台灣首見Omicron亞型變異株BA.5本土病例，BA.4與BA.5也使全球確診數再度升溫，再度讓民眾繃緊神經；然而傳播力更強的亞型株，擋不住各國開放決心，紛紛鬆綁國境、防疫措施，要迎接久違的觀光潮，台灣卻繼續嚴守邊境，讓燃起希望的觀光業，再度被澆冷水。專家認為，要與病毒共存，得貫徹「這件事」，才能過新常態生活，自由不再受限。

照片看歷史／松山機場1966年首次引進X光行李檢查

1966年7月8日，台北國際航空站（即現今的松山機場）啟用新型旅客行李檢查儀器，以取代人力檢查的方法。此一儀器將先針對國內環島航線班機的旅客行李檢查時試用，如效果良好，即將擴大至國際航線班機，更有效率地檢查旅客行李。

美參議員訪台 今會蔡英文

美國聯邦參議員史考特七日至九日訪問台灣，今會晤總統蔡英文；美國在台協會（ＡＩＴ）表示，史考特將與台灣資深領袖就美台關係、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。