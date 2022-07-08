【即時短評】中研院院士人才斷層未解 還在糾結國籍

中研院昨公布新科院士共19名。比起上屆的21人、上上屆的20人，人數持續下探，不到每屆足額院士(40人)的一半。這個結果並不意外，除了前兩屆的「人才斷層」問題沒解決，今年還加上政治紛擾，導致昨天僅公布具中華民國國籍的院士。至於五名還需釐清國籍的準院士，最後是否能「釐清爭議、還我資格」，基於中華民國國籍法的複雜與個人認同問題，結果並不樂觀。

中研院過去僅設院士與名譽院士兩種，兩者的產生方式不同。華人不問國籍皆屬院士共283人，非華人列名譽院士僅16名。范雲等立委兩年前提案要求中研院落實國籍查核方式，確保未來當選的院士必須有中華民國國國籍，無本國國籍者只能當「名譽院士」。該年年底中研院院長廖俊智在立院報告時表示，將從下屆起規定中研院院士必須具中華民國國籍。中研院未來考慮設本國院士、外國院士或榮譽院士等分類，預計下一屆實施。

然而，當范雲提出此議，本屆已展開提名，已有「未必具中華民國國籍」的華人進入候選。但本屆尚無外國院士等制度，已達當選資格卻未確認中華民國國籍者的華人無處容身，只能白白候選一遭？兩年前中研院答得模糊「依法行政」，如今則說，「盡最大努力協助其認定是否具備本國國籍」。

中研院院士是被推薦的榮譽職，具當選資格者德高望重，而中華民國國籍認定相當複雜。以兩年前辭世的中研院院士余英時為例，他1930年生於天津、長居美國，要確認具中華民國國籍須取得「出生於中華民國領域內」的證明。如果余英時參選今年的院士選拔，他會願意讓中研院「協助認定具中華民國籍」？本屆有四分之一的準院士面臨「國籍爭議」，代表未來每屆都可能有四分之一的華人準院士必須面臨國籍的選擇，也代表每屆中研院可能失去四分之一的院士生力軍。

對華人來說，國籍認定不僅複雜，更牽涉國家認同問題。我們從本屆新科院士歐陽文津身上看到另一種可能。歐陽文津在2018年獲選為英國國家學術院院士。她生於台灣、在利比亞長大、紐約取得博士，現於英國教書。她能當選中研院院士顯然具中華民國籍，但英國國家學術院給她的榮銜是「院士」而非「通訊院士（corresponding Fellows，中文意義上的外國院士）」。因為歷史比中研院還悠久的英國國家學術院，不用一張國籍紙區別院士，而是根據學者參與選拔時的生活之地。歐陽文津要當選英國國家級院士，不需取得內政部的國籍法認定、也不需為自己的國族認同掙扎，這是學術大國對學者的包容，也是此時的台灣與英國的差別。