立陶宛媒體聯訪 吳釗燮：台立須團結面對威權主義擴張

外交部長吳釗燮接受立陶宛記者視訊聯訪指出，面對威權主義擴張，台灣、立陶宛等民主國家必須團結一致。

據外交部新聞稿，吳釗燮6月28日接受隨同立陶宛農業部政務次長訪台的立陶宛國家廣播電視台（LRT）、立陶宛通訊社（ELTA）、立陶宛電視台LNK、網路新聞DELFI及15min等5家媒體聯合視訊訪問，聯合訪談內容已陸續於各媒體播出刊登。

吳釗燮指出，面臨來自中國大陸日益增強的威脅，台灣樂願與立陶宛及世界民主夥伴分享我國政府及人民對抗威權的經驗。

吳釗燮表示，烏克蘭人民在戰爭中抵抗外侮的決心，再次證明「自助而後人助」的意理，台灣深受啟發，除全民展現堅定保衞家園的意志外，我國政府也持續強化不對稱戰力及全民動員防衛實力，並爭取美國等民主陣營國家的支持；美國也基於「台灣關係法」及「六項保證」，向台灣提供防衞性裝備，協助提升我國國防實力，深化台美安全合作。

吳釗燮提及，烏俄戰爭爆發後，台灣立即成立烏克蘭賑濟專戶並發起民間物資募捐行動，募集約3300萬美元善款及逾580噸人道救援物資，經由波蘭、斯洛伐克等周邊國家政府及其指定的賑濟機構，協助各國境內流離失所的難民。

吳釗燮說，台灣與立陶宛因共同民主信仰而團結，致力捍衛自由與人權，並透過緊密聯繫，強化台立雙邊經貿、科技及文化等各領域合作，創造台立兩國互惠互利的友好關係。