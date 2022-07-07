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陳超明喊話參選苗栗縣長 謝福弘等陳心情平復後再了解

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委陳超明有意參選苗栗縣長，國民黨提名縣長參選人農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，要等陳的心情平復後再了解。圖／本報資料照片
立委陳超明有意參選苗栗縣長，國民黨提名縣長參選人農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，要等陳的心情平復後再了解。圖／本報資料照片

立委陳超明有意參選苗栗縣長，為選情投入變數，國民黨提名縣長參選人農田水利署苗栗管理處退休處長謝福感同身受，陳自認清白，卻遭到重判的處境，等陳的心情平復後再進一步了解。

謝福弘、陳超明同是國民黨，地方派系的劉派，政壇分析如果陳參選縣長，對謝的選情衝擊最大，謝表示，陳是他尊敬的前輩大哥，陣營暫時還沒有對針對陳參選的評估，等過一些時候，陳超明心情比較平復一些，再進一步了解陳的規畫。

陳超明因涉及立委集體貪瀆案，台北地方法院昨天依貪汙治罪條例貪汙治罪條例不違背職務收賄罪，判處陳7年8個月徒刑，褫奪公權3年，謝福弘說，他昨天下午3點多有去拜會陳超明，陳認為合法申報的政治獻金，卻被當貪汙所得，陳不能釋懷，心情很不好。

陳超明 貪汙 謝福弘

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