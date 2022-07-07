陳超明喊話參選苗栗縣長 謝福弘等陳心情平復後再了解

年底九合一選戰逼近，新北市長侯友宜遲未態是否連任，日前並幾度公開說今年是「任期最後一年」，引發聯想。如今傳出曾想直攻2024總統大位，但經諸多考量已打消念頭。 侯友宜在公開場合數度提及「今年是我任期的最後一年」，6月20日與台北市長柯文哲共同主持2025雙北世界壯年運動會組織委員會時再說一次，當時被問到是否不拚連任，侯未正面回應，僅四兩撥千斤稱「把握當下、努力做事，未來的事情沒人預想，離選舉還有5個多月，起碼這段時間還能做很多事。」...

2022-07-07 15:39