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美國友台參議員史考特訪台 蔡英文明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）於今天下午抵達台灣，展開為期3天的訪問行程。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府除表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統也將在7月8日上午於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，史考特是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率領孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）等共6位重量級參眾兩院議員訪台，以及5月底聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）造訪後，今年第8位台來訪問的美國國會議員，充分展現美國國會對台灣的堅定支持。

張惇涵說，此行為史考特首次訪問台灣，史考特長期對台灣高度友好，並且數次於美國國會提出友台議案。包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案（Taiwan Invasion Prevention Act）」，以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act）」等。

張惇涵表示，尤其在今年4月間，史考特拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國駐立陶宛代表處的美國國會議員，也代表美國國會以實際的行動，具體支持台灣與立陶宛深化合作關係。

張惇涵表示，而在今年5月間，史考特更是參與聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請美國總統拜登將台灣納入「印太經濟架構（IPEF）」，並且兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等，是美國國會支持台灣的重要力量。總統府也期待，透過此行的面對面交流，能夠持續深化台美關係，並推進各項領域的合作夥伴關係。

美國 張惇涵 總統府發言人

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