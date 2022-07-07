籲停辦海峽、雙城論壇 民進黨團：政府對談才是正途

第14屆海峽論壇12日起在廈門舉行，台北市長柯文哲也表示雙城論壇應該舉辦。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今舉行記者會呼籲，國民黨跟柯文哲應該建議停辦這些論壇，如果真的要去，希望他們能直接告訴中國，應該要跟台灣的民選政府談，「政府對談才是正途」。

鄭運鵬指出，全世界沒有政黨可以跨越國家分際跟立場，去跟另一個國家的政黨、政府對談，這都是不對等的，雖然不能說是出賣國家，但會造成國際誤解及兩國秩序混亂。

鄭運鵬批評，國民黨很多幹部為了今年選舉，提醒黨主席朱立倫不要參加海峽論壇，而朱訪美行程剛結束，看似要改走親美路線，「但若是選舉考量，這就是騙票」，他也強調，不同國家政黨間的交流不應該繼續，國民黨執政時用黨對黨的平台，才會造成中國政府不跟台灣政府談，國民黨應呼籲共產黨讓兩岸變成政府間對談，「無論誰執政都應該尊重台灣執政者」。

鄭運鵬表示，像海峽論壇、雙城論壇這種走小路、開小門的作法，只會讓兩岸關係沒辦法進入正常狀態，呼籲國民黨跟柯文哲應該建議停辦，要求政府跟政府談，他也說，即使民進黨現在是執政黨，但民進黨任何人也沒有資格代表台灣、中華民國去跟中國的任何一個政黨或是人談。

民進黨團副書記長王美惠表示，兩岸應該落實政府對政府的對談，才是正常管道，別再透過海峽論壇等統戰活動，走後門亂放話。尤其今日更傳出香港再度讓台灣芒果「被確診」，並將產品全數銷毀，實在是非常痛心，如此糟蹋食物，會「被雷公打死」，

她批評，這種國際都無法認同的說法，卻可以成為中國詆毀的理由，在中國的極權統治下，連香港、澳門都已經淪為中共政府的打手，台灣出口的農產品都非常優質，如果有證據台灣產品有問題，政府一定會努力改善，但中國始終提不出證據。這樣可以懷疑，是不是中國境內疫情態嚴重，反過來傳染給我國的農產品。