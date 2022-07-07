談石斑魚禁令扯馬英九 陳吉仲：馬任內有各式食安問題

過去兩年，從鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、到石斑魚，以及芒果、竹筴魚、白帶魚被檢出新冠肺炎問題，農委會主委陳吉仲在今天播出的網路節目談食安，他說，2016年政黨輪替，國民黨失去政權的原因之一，是因為馬英九任內有地溝油、餿水油等各式各樣食安問題。

中國稱在台灣石斑魚檢出孔雀綠、結晶紫等兩案都不得檢出的禁藥，從6月13日起對台下石斑魚禁令；農委會針對11養殖場進行抽檢魚體、底泥等都合格，抽驗方式及送驗場所引爭議，陳吉仲表示，將出錢交由第三公正單位，同時今年將針對2000石斑魚養殖場進行普查，全數抽驗，消除外界對於石斑魚的疑慮。

陳吉仲昨參加YahooTV網路節目「齊有此理」專訪，訪問內容今天播出，主持人陳時齊問，外界質疑是否我方檢驗太鬆？陳吉仲說，國內食品安全或農產品安全，前總統馬英九2016年(政黨輪替)最後的原因也是食品安全出問題，他任內地溝油、餿水油等各式各樣問題。

陳吉仲說，政黨輪替以後，小英總統上任政策推食安五環，以前學校午餐不是吃在地的，現在吃在地食材比率達九成三，過去3600多所學校只檢驗200多件，現在檢驗合格才到學校午餐，農委會在產地檢驗，衛福部上市後檢驗百分之百合格，水產品檢驗過去幾年也檢驗1.8萬件，他反問「你覺得我們食品安全做得比較好，還是中國大陸」。

陳吉仲說，中國大陸這樣決定(禁令)不符合國際規則，他也認為，國內媒體報導國內石斑魚借牌現象，以及台灣鳳梨外銷日本出現黑心，是打擊我國農漁產品，他說，要確認石斑魚都沒有問題，今年會2000多戶，每一戶都去查驗，要做到滴水不露，食品安全沒有妥協餘地。

在野黨質疑，每次農產品出問題就叫國人吃，之前吃鳳梨、現在要吃石斑魚，只會靠自己人，陳吉仲說，這樣的批評，會當成解決問題的助力，在野黨批評他尊重，他會做得更好，也不是都叫國人吃，台灣一年吃10幾萬公噸進口水產，如鮭魚、大比目魚、魷魚等，如果鮭魚少吃兩至三成，對消費者好，糧食自給率也會提高。