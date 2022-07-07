張峻獲報准? 藍花蓮黨部「中央表示無此事」打臉蔣根煌

花蓮縣議長張峻日前被縣黨部以排黑條款不予提名下屆議員，連日來在黨內掀波。全國正副議長聯誼會今天由藍營新北市議長蔣根煌帶隊到花蓮聲援張峻，蔣根煌還稱「帶來好消息，中央已同意張峻報准參選」，但不到3小時縣黨部聲明「經向中央求證並無此事」，形同打臉蔣根煌，此事也陷入各說各話的羅生門。

蔣根煌回應，中央黨部確實跟他說過張峻可以參選，張峻並沒有確實的犯罪事實，而且黨秘書長黃健庭也說張峻曾擔任過主委，對國民黨是有貢獻的，大家不應該聽花蓮縣黨部主委張逸華亂講一通。

黨內人士私下指出，黨中央同意的是「報備」非「報准」，報備是不開除黨籍，但用無黨籍選，選上還是國民黨；報准則是不提名，但可用國民黨籍選，仍有政黨推薦書。

蔣根煌今天上午11時許與基隆市議長蔡旺璉、新竹市議長許修睿、苗栗議長鍾東錦、苗栗副議長李文斌、嘉義市副議長蘇澤峰等人到花蓮縣聲援張峻，獲得熱烈歡迎。

會中，蔣根煌除了送上連署書給張峻表達力挺之意，也稱今天帶來好消息，他昨天接獲祕書長黃健庭告知，黃已與張峻聯繫可報准參選（議員），接議長沒問題。

張峻會後也說，前幾天確實接到黃健庭電話表示同意參選，但他至今沒有收到黨中央公文，或者聽到地方黨部有呈報，不敢確定。

對於是否同意張峻報准參選，縣黨部主委張逸華接獲媒體詢問此事時，表示「中央黨部目前從來沒有給予我這樣的訊息」。

縣黨部隨即在下午2時許發出簡短聲明，表示對於媒體報導「中央黨部已同意張峻報准參選」一事，經花蓮縣黨部向中央查證，中央表示「並無此事！」