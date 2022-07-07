接機時「行為很嗨」不符防疫要求 陳時中籲比照「類防疫車隊」避免染疫
國內昨出現OmicronBA.5本土病例，今中央流行疫情指揮中心經評估再放寬邊境管制，即日起從每周2.5萬人增至4萬人。外界疑慮，為何6月15日鬆綁邊境「3天居家檢疫+4天自主防疫」時，未同步公布接機指引。
指揮官陳時中表示，有時會有「百密一疏」，本來不開放接機，因為覺得接機風險高，會自我注意較多。後來看到幾個個案，大家在大廳「行為很嗨」，不符合防疫要求，因此特別提醒，接機是給大家方便，但仍有染疫風險，還是要做好防疫，以「類防疫車隊」做法就不會增加染疫可能。
國內首例Omicron BA.5群聚，源自一位媽媽帶兩個孩子從美國返台，兩位在台灣家人前往接機，雖接送全程配戴口罩，在三位境外移入確診後，兩名家人也被感染。
媒體詢問，因為感染BA.5的小朋友於防疫旅館檢驗陽性，是否針對旅館進行採檢？未來是否會擴大匡列或隔離？醫療應變組副組長羅一鈞表示，沒有要擴大匡列或隔離，居隔政策與目前作法一樣，只是針對可能的接觸者，評估後額外進行採檢，不會因為採檢就被匡列為隔離對象。
指揮中心昨提醒機場家人接送5大注意事項，包括接送者應打滿2劑以上COVID-19疫苗並穿戴手套和口罩，親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食並保持充分通風，車上所有人全程佩戴口罩、避免交談，接送完成後對全車進行內外清消。
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