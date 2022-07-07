聽新聞
test
0:00 / 0:00
美參議員史考特訪台 將見蔡總統談台美安全與經貿
外交部今宣布，美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）7日至9日訪台，期間將會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等官員，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。
外交部表示，相信史考特首度造訪台灣，將有助強化台美關係，並進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係。
外交部新聞稿指出，外交部政務次長田中光7日下午代表我國政府前往接機，史考特訪團在台期間將會見蔡總統、蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴，並與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視訊會晤。
外交部表示，史考特對台灣高度友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」，以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」，並於今年5月間，連署由聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請美國總統拜登將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），也曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等。
此外，史考特曾於今年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國代表處的美國國會議員。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言