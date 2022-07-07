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美參議員史考特訪台 將見蔡總統談台美安全與經貿

聯合報／ 記者張加／即時報導
美國共和黨籍參議員史考特（左）曾於今年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處。圖／取自駐立陶宛台灣代表處臉書
美國共和黨籍參議員史考特（左）曾於今年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處。圖／取自駐立陶宛台灣代表處臉書

外交部今宣布，美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）7日至9日訪台，期間將會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等官員，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

外交部表示，相信史考特首度造訪台灣，將有助強化台美關係，並進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係。

外交部新聞稿指出，外交部政務次長田中光7日下午代表我國政府前往接機，史考特訪團在台期間將會見蔡總統、蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴，並與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視訊會晤。

外交部表示，史考特對台灣高度友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」，以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」，並於今年5月間，連署由聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請美國總統拜登將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），也曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等。

此外，史考特曾於今年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國代表處的美國國會議員。

外交部 美國 蔡英文

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