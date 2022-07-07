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ICAO大會9月登場 我籲摒除政治因素、正視台灣實質參與
「國際民航組織」（ICAO）三年一度的大會將於9月下旬在加拿大舉行，我外交部呼籲ICAO秉持專業中立，摒除政治因素，正視台灣實質參與的必要性。
聯合國專門機構「國際民航組織」（ICAO）第41屆大會訂於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁以實體及視訊混合方式召開。外交部今舉行例行記者會，有媒體提問，我國今年是否可能受邀參與大會，由國際組織司司長吳尚年說明。
吳尚年指出，基於我國民航及民生經濟發展需求，以及致力提升全球及區域飛航安全，政府持續推動參與ICAO，並盼使ICAO與國際社會體認到台灣是全球民航事務的重要利益相關方；尤其在疫後復甦期間，應獲接納與各國共同合作確保區域及全球人員、貨物的飛航安全流通與經濟發展。
吳尚年表示，我國誠盼ICAO秉持專業中立，摒除政治因素，正視台灣實質參與ICAO各項會議、機制及活動的必要性；我方爭取參與ICAO的各項工作持續不斷進行，國際社會支持我參與ICAO的聲量也繼續提升。
吳尚年說，外交部與交通部民航局密切合作，在現在國際支持台灣拓展國際空間的動能上，持續和友邦及理念相近國家密切溝通協調，凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案；至於今年具體推案方式，會在適當時機向外界說明。
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