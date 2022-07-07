李登輝說要餵民進黨奶 許歷農：讓它長大消滅中華民國？

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聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前總統李登輝。本報資料照片
前總統李登輝。本報資料照片

1996年，中國民國總統首度開放公民直選。退輔會前主委許歷農在新書「許歷農傳–從戰爭到和平」談及前總統李登輝改變總統選制的往事，指1992年「委任直選」是主流派，但李登輝卻從未放棄公民直選，醞釀2年終完成修憲程序；同年李接見海外異議人士，在他們面前說：「獨立是只能做不能說；統一是只能說不能做」，後來又說「一國中國」意義含糊不清，台獨傾向逐漸浮現。

許歷農從以下幾件事情看出李登輝的台獨傾向，第一，1990年4月的國是會議，李登輝曾向當時在美國的彭明敏發出邀請函。1992年李登輝要求行政院長李煥讓彭回台，李煥跟李登輝說：「彭明敏是通緝犯，回來必須經過司法審判」，李卻立即下令撤銷對彭的叛亂通緝令，並堅持讓一大批海異議人士回來。李登輝後來召見他們，並在他們面前講「獨立是只能做不能說；統一是只能說不能做」。

第二，「一個中國」在兩位蔣總統時代，乃至於李執政初期，兩岸都沒有疑義，不須做任何解釋。不過，1992年國民黨籍高雄市選出的立委陳哲男（後加入民進黨），公然在立法院提出「一中一台」。黨內反對並在中常會要求李登輝處理，結果李竟說「一個中國」意義含糊不清，要政策會研究，後來在國統會通過「關於一個中國」的涵義，但讓許歷農看穿李登輝的居心叵測。

第三，李登輝在國民黨中常會提出要冷凍三民主義，稱這個思想已經過時，要「廢教、廢考、廢名」，結果全場緘默僅一人反對，裁決通過施行。

第四，李登輝一直在暗助民進黨。1990年民進黨把台獨主張列入黨綱，多數國大代表都主張撤銷民進黨 ，結果李突然指示把案子交給當時時尚未成立的憲法法庭審理，可是憲法法庭2年後才成立，台獨黨綱的處理依舊不了了之，顯見李登輝根本是障眼法，藉以拖延時間，掩護民進台獨黨綱過關。

許歷農看李登輝處處袒護民進黨，忍不住對李說，不反對兩個以上政黨公平競爭，問題在於「民進黨根本不承認中華民國」，要把中華民國改為台灣國，如此以消滅國家為目標的政黨，相信任何民主國家都無法接受，也是非常危險的。」

許歷農回憶，李登輝當時說：「民進黨像小嬰兒，我們要給他一點奶，讓他長大」；許歷農回應：「難道讓他長大後來消滅中華民國？」李登輝不再回答。

許歷農說，李登輝對民進黨的台獨主張一再縱容，甚至還相互呼應。例如，直接對其民代說，「統一只是說說而已，其實我心裡想的和你們一樣」。面對李登輝愈來愈向台獨傾斜、國民黨黨魂已經變質，許歷農感到痛心疾首，又沒法糾正，只好開始思考脫離國民黨。

1993年11月24日，國民黨99周年慶當天，許歷農召開記者會，宣布加入新黨。

李登輝 民進黨 台獨

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