全台8萬年滿80歲長輩開車不須換照 時代力量批「甩鍋」

75歲以上汽機車駕駛人每3年需通過檢測才能換發駕照，但制定法令出現漏洞，全國約8萬人已經年滿80歲的長者未納入規範，時代力量高市議員參選人張雨柔日前被其中一名無須換照的85歲阿公撞傷，對方坦承「眼睛看不清楚」，高市黨部直批法規有大破洞。路政司表示，將進入社區加強高齡長安全駕駛宣導。

2017年7月1日起，民國31年7月1日以後出生的年長駕駛人，每3年要辦理換照；但若是實施日之前已年滿75歲，但在實施日後有違規記點或吊扣駕照才被要求換照。

上月時代力量林園大寮地區參選人張雨柔與4名志工開車行駛大寮區仁德路，停等紅燈時突被後方休旅車高速追撞，車上3人腦震盪。張雨柔說，肇事者是一名85歲阿公，當場表示眼睛看不清楚，未見紅燈採剎車停車，除人受傷，被撞車子面臨報廢命運。

時代力量今天在市議會邀集交通部路政司、公路總局等單位人員召開線上記者會指出，高齡者因為交通安全事故受傷或死亡者，今年1月到3月有1萬5920人，另從2018年到2022年，高齡者每月因事故致死傷的人數從3468人增加到6223人。

黨主席、立委陳椒華表示，不加強檢討換照制度，未來事故還會增加。議員林于凱說，31年次以後出生的駕駛人已經80歲以上，不須體檢和認知測驗，顯然與政府修法要求高齡換照的精神有矛盾，源頭管理擺爛又甩鍋，造成高風險高齡駕駛反而不須換駕照的奇特現象。

路政司專委李昭賢表示，台灣參考日韓等國外規定研擬高齡換照機制，高齡者違規部分已從18.6％下降至5％左右，目前全台80歲以上、有駕照有需求者約8萬人，溝通過程考量長者通行權益及部分老人團體強烈反對未能全面納入，若要全數召回會花費龐大的社會成本，後續會再研擬高齡者的違規取締方案，並打算走入社區強化交通安全宣導。

交通部運輸研究所組長葉祖宏說明，用年齡來一刀切本來就不甚合理，未來會採用大數據分析，精準找到高齡者來考照。 時代力量今日在高雄市議會召開記者會，參選人張雨柔（右一）以親身經驗呼籲政府要正視31年次以後無須每3年檢測換照的長者開車上路的安全問題。記者徐白櫻／攝影