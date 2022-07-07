30年前婉拒高希鈞出書邀請 30年後許歷農感謝他出版傳記

退輔會前主委許歷農今天發表新書「許歷農傳–從戰爭到和平」，他致詞時感謝感謝天下文化創辦人高希鈞30年前找他出書，他婉拒，但30年後高仍持續推動，才有今天的傳記；他也感謝前總統馬英九等長官，感謝他們的指導和啟發，他願用一生致上最高敬意。

許歷農發表三點感恩，首先，他要感謝高希鈞鍥而不捨，30多年前高就很有誠意希望他出版一本傳記或回憶錄，但他當時認為自己分量不夠，因此婉拒，沒想到30後，許歷農傳仍是高在幕後推動，再次向高表示敬意。

許歷農說，其次，是紀欣博士，努力地說服他讓她寫出這本書；第三，要感謝馬英九等長官，給他指導、啟發，他和每個人都有一些感人的故事，他願意用一生向各位致上最高的敬意。