30年前婉拒高希鈞出書邀請 30年後許歷農感謝他出版傳記
退輔會前主委許歷農今天發表新書「許歷農傳–從戰爭到和平」，他致詞時感謝感謝天下文化創辦人高希鈞30年前找他出書，他婉拒，但30年後高仍持續推動，才有今天的傳記；他也感謝前總統馬英九等長官，感謝他們的指導和啟發，他願用一生致上最高敬意。
許歷農發表三點感恩，首先，他要感謝高希鈞鍥而不捨，30多年前高就很有誠意希望他出版一本傳記或回憶錄，但他當時認為自己分量不夠，因此婉拒，沒想到30後，許歷農傳仍是高在幕後推動，再次向高表示敬意。
許歷農說，其次，是紀欣博士，努力地說服他讓她寫出這本書；第三，要感謝馬英九等長官，給他指導、啟發，他和每個人都有一些感人的故事，他願意用一生向各位致上最高的敬意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言