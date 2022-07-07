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參加許歷農新書發表會 郝龍斌：不打代理人戰爭

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
退輔會前主委許歷農今發表新書，台北市前市長郝龍斌出席時致詞表示，台灣應以烏克蘭為鑑，不打強權代理人戰爭。記者林俊良／攝影
退輔會前主委許歷農今發表新書，台北市前市長郝龍斌出席時致詞表示，台灣應以烏克蘭為鑑，不打強權代理人戰爭。記者林俊良／攝影

退輔會前主委許歷農今發表新書「許歷農傳—戰爭與和平」，台北市前市長郝龍斌出席時致詞表示，許歷農一心為公，為老兵爭取權益，也對戰爭有深刻體會，他和許歷農看法一致，台灣應全力避戰，不要像烏克蘭一樣變成「強權代理人」而打仗，希望能永遠維持和平。

郝龍斌表示，許歷農被前總統蔣經國認可是軍人典範，自己父親行政院前院長郝柏村也曾稱讚許歷農戮力從公、無私無我，另一點他自己很佩服的是，許歷農以自身經驗，對戰爭有很深體會，至今仍不斷書寫，強調和平的重要。

郝龍斌指出，以俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭來說，烏克蘭就是夾在美國和俄羅斯兩強之間，烏克蘭成為強權代理人，在自己國家打仗，導致生靈塗炭。郝龍斌強調，他和許歷農看法一致，台灣應以此為鑑，避免發生戰爭、別變成別人的「強權代理人」。

郝龍斌表示，軍人的矛盾就是，一直都在備戰、為贏下戰爭做準備，但最不希望發生的事情，就是打仗，像許歷農這樣的老兵，十分理解戰爭的代價，希望台灣能好好避戰，維持和平。

郝龍斌 烏克蘭

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