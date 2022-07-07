快訊

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

英系從「分歧」走向整合 陳時中出征首都快了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FBI示警陸侵台「最嚴峻商業破壞」 外交部籲陸停止挑釁行徑

聯合報／ 記者張加／即時報導
美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）。 美聯社
美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）。 美聯社

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊談及台海情勢指出，若中國大陸侵台，將出現全球歷來最嚴峻的商業破壞之一；我外交部則再次呼籲中國大陸政府停止相關挑釁行徑，切勿誤判情勢。

外交部發言人歐江安今在例行記者會指出，有注意到FBI局長雷伊（Christopher Wray）提到若中國大陸侵台，會是全球最嚴峻的商業破壞，將對全球安全、經濟秩序可能造成毀滅性影響；我方感謝美方善意提醒國際社會關注台灣海峽的安全。

歐江安說，我方也再度籲請中國政府停止相關挑釁行徑，切勿誤判情勢；台灣有充分的決心跟能力捍衛家園與我國國家安全，也會繼續跟美國、英國等理念相近國家深化合作，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定、繁榮。

美英情報首長6日在倫敦舉行聯合記者會，雷伊表示，汲取俄羅斯侵略烏克蘭的經驗，行為跡象顯示，若台海發生衝突，中國大陸正在想方設法保護自身經濟，免受國際制裁的影響。

外交部 台海

延伸閱讀

FBI局長：中國大陸若侵台 將是全世界最恐怖商業破壞

斯里蘭卡宣布破產 外交部：陸債務陷阱危害區域國家

海洋大會打壓台灣 外交部再批陸濫用職權、令人不齒

普亭反對藉台灣問題干涉中國內政 我外交部嚴正抗議

相關新聞

李登輝說要餵民進黨奶 許歷農：讓它長大消滅中華民國？

1996年，中國民國總統首度開放公民直選。退輔會前主委許歷農在新書「許歷農傳–從戰爭到和平」談及前總統李登輝改變總統選制...

朱立倫：捍衛中華民國民主自由 國民黨當仁不讓

今天是八年抗戰85週年，國民黨主席朱立倫今天表示，回顧抗戰歷史，是希望大家共同省思戰爭與和平的意義。捍衛中華民國與民主自...

30年前婉拒高希鈞出書邀請 30年後許歷農感謝他出版傳記

退輔會前主委許歷農今天發表新書「許歷農傳–從戰爭到和平」，他致詞時感謝感謝天下文化創辦人高希鈞30年前找他出書，他婉拒，...

參加許歷農新書發表會 郝龍斌：不打代理人戰爭

退輔會前主委許歷農今發表新書「許歷農傳—戰爭與和平」，台北市前市長郝龍斌出席時致詞表示，許歷農一心為公，為老兵爭取權益，...

FBI示警陸侵台「最嚴峻商業破壞」 外交部籲陸停止挑釁行徑

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊談及台海情勢指出，若中國大陸侵台，將出現全球歷來最嚴峻的商業破壞之一；我外交部則再次呼籲...

午間快報／陳時中參選台北市長近日定案 指揮系統會持續運作

衛福部長陳時中參選台北市長箭在弦上，親陳時中人士說，這一、兩天就會定案，隨時可能對外宣布，或於下周二、三公布。對於下周指揮中心指揮官可能換人，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎上午受訪表示，原有指揮系統會持續運作，但指揮官換人後，指揮中心會有不同做法，例如邊境管制可能從3+4變成0+7。接任的指揮官應有相當行政權責，可以命令所有部會首長做事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。