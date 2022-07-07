FBI示警陸侵台「最嚴峻商業破壞」 外交部籲陸停止挑釁行徑

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊談及台海情勢指出，若中國大陸侵台，將出現全球歷來最嚴峻的商業破壞之一；我外交部則再次呼籲中國大陸政府停止相關挑釁行徑，切勿誤判情勢。

外交部發言人歐江安今在例行記者會指出，有注意到FBI局長雷伊（Christopher Wray）提到若中國大陸侵台，會是全球最嚴峻的商業破壞，將對全球安全、經濟秩序可能造成毀滅性影響；我方感謝美方善意提醒國際社會關注台灣海峽的安全。

歐江安說，我方也再度籲請中國政府停止相關挑釁行徑，切勿誤判情勢；台灣有充分的決心跟能力捍衛家園與我國國家安全，也會繼續跟美國、英國等理念相近國家深化合作，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定、繁榮。

美英情報首長6日在倫敦舉行聯合記者會，雷伊表示，汲取俄羅斯侵略烏克蘭的經驗，行為跡象顯示，若台海發生衝突，中國大陸正在想方設法保護自身經濟，免受國際制裁的影響。