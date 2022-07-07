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布林肯、王毅G20場邊會 外交部：美已排定向我簡報

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

G20外長會議7日至8日在印尼峇里島舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在場邊會晤中國大陸外交部王毅；我外交部今表示，美國事前已向我方說明，目前也已排定事後簡報，但不便透露相關內容。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）5日表示，這將是去年10月以來布林肯和王毅再次面對面對話，會談將討論為美中設立護欄，確保溝通避免誤判。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回應相關提問表示，外交部一向高度關注美國與中國大陸高層互動情形；由於台美之間互信良好，溝通管道暢通，有關美中外長會晤的相關安排，美國已在事前向我方說明，目前也已經排定事後簡報，基於外交慣例與默契，不方便對外透露相關內容。

美國 外交部 布林肯 王毅

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