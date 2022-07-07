斯里蘭卡宣布破產 外交部：陸債務陷阱危害區域國家

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫日前對國會表示，國家已經破產。我外交部發言人歐江安今指出，斯里蘭卡的案例再次凸顯中國大陸的債務危機對區域國家經濟發展、社會穩定造成危害。

歐江安今在例行記者會表示，根據兼轄的駐清奈辦事處掌握，目前在斯里蘭卡境內的我國僑民約60餘人均安，駐處會隨時與僑民保持聯繫，並提供必要協助。

至於旅遊警示，歐江安說，外交部已於4月將斯里蘭卡提升至紅色警示，建議民眾暫時不要前往斯里蘭卡。

歐江安說明，斯里蘭卡自2012年透過「一帶一路」向中國政府大幅舉債，投入許多不具經濟效益的大型基礎建設，導致外債負擔沈重，再加上受新冠肺炎疫情影響，以及俄烏戰爭進一步引發糧食短缺、原物料上漲等問題，斯里蘭卡目前遭逢1948年獨立以來最嚴重的經濟危機。