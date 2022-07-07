陳時中不會異動？羅秉成巧答「我沒講會不會異動」

民進黨台北市長參選人遲未定案，近來持續傳出衛福部長陳時中下周三將獲民進黨徵召參選台北市長，今再傳出衛福部長政務次長薛瑞元將接任衛福部長。對此，薛瑞元表示，今天的訊息「看看就好」，他在政務次長任內還是盡量把工作做好。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，薛瑞元出席。針對媒體詢問，陳時中若下周被徵召參選的部分，政院是否有規畫或已經著手進行人事調整，短期內內閣是否會有小幅調整？

羅秉成回答「沒有聽說短期內內閣會調整，也沒有這樣的調整」，媒體追問「所以陳時中不會異動嗎？」羅秉成巧答「我沒講會不會異動」，媒體再問意思是不會調整？羅秉成說，「短期內沒有這樣的討論，沒有討論這件事情，也沒有跟這件事情有關的討論，更不用說繼任人選」。