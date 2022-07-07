林耕仁質疑剽竊國家智財權 竹市藍黨團將告林智堅
新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲案持續延燒，國民黨竹市議會黨團今天開記者會，市長參選人林耕仁控訴林智堅用提告掩飾抄襲，不該迴避責任，黨團將派員到新竹地檢署按鈴提告，告發林智堅剽竊國家智慧財產權，用司法來認證抄襲市長的行徑。
國民黨竹市議會黨團聲援挨告的北市議員王鴻薇。林耕仁說，竹科管理局、台灣大學、中華大學近日相繼發出聲明，顯見林智堅市長政治、社會上都有責任義務應該向民眾交代清楚，這是民主政治的核心價值，也是身為政治人物不可迴避的責任。
「相信真相只有一個，人民自有公評！」林耕仁也提到，竹科管理局說明相關資料及研究成果之智慧財產權皆歸屬竹科管理局，林智堅市長是否剽竊國家智慧財產權？強調研究經費是人民納稅錢，公帑不只要花在刀口上，更要符合法規程序，不能為私人利益所利用。
黨團總召、議員陳治雄議員提到，日前提名高雄市長人選柯志恩時，號稱是美國教授的綠營側翼「翁瑞達」抹黑稱柯志恩博士論文一稿兩投，如今林智堅論文涉抄襲甚至是剽竊智慧財產權時，怎不見翁達瑞？這就是民進黨最令人痛惡的雙重標準。
議員黃美慧、陳慶齡議員也直指，根據當初竹科管理局與中華大學的合約書清楚載明，著作財產權屬於委託單位竹科管理局，所以即使林智堅有參與討論，也沒資格用研究成果當成畢業論文，並認為當年林參選市長登錄碩士學位，更該向竹市民交代清楚，「不要犯錯卻從來不認錯」。
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