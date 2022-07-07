快訊

謝龍介指控黃偉哲重大貪瀆 派律師向靈骨業者索賄千萬

前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

時任科管局長黃得瑞遭爆和林智堅、柯建銘關係密切

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新竹市長林智堅。記者邱德祥／攝影
新竹市長林智堅。記者邱德祥／攝影

新竹市長林智堅深陷論文門，民眾黨桃園市議員參選人林昭印今天再爆，當初發包報告的時任竹科管理局長黃得瑞，和林智堅、民進黨立委柯建銘關係密切，加上民進黨發言人李妍慧就是中華大學董事長，讓他直呼「裁判、球證、旁證」都是林智堅的人。

林昭印表示，竹科管理局沈默2天終於將函請中華大學說明，正式告訴大家，論文著作權在竹科管理局，要釐清是否涉及侵權行為。

林昭印說，不過地方人士加碼向他爆料，當初發包報告的竹科管理局長黃得瑞（已故），後來也成為新竹工策會的人（副主委兼總幹事），經地方人士抽絲剝繭也發現，柯建銘、林智堅、黃得瑞3人不但相識甚早，關係看似也相當密切。

林昭印表示，林智堅的論文標案正好是在黃局長任內發包，而且時間點詭異，委辦案的時間是在2007年12月，有標案經驗的人士稱，一般政府的標案時間都會是在2到4月，並要求能在10月或11月年度結束前結案，一般不會在年底的12月還有標案，「如果有，很可能就是高層所指定。」

林昭印表示，他不禁想像，是某人拜託局長，在年底發包毫無緊急性的標案，讓林智堅在2008年順利協助發表論文；加上民進黨發言人李妍慧，也是中華大學現任董事長，根本是「黨、官、學三位一體」。

林智堅 民進黨 新竹市長

延伸閱讀

神邏輯？翁達瑞：就算林智堅真的抄襲 不必大砲打小鳥

評林智堅論文風波 郝龍斌：不夠格做政治人物

王鴻薇告發林智堅及中華大學 共同侵占國家財產

影／竹科管理局要查智財權 林智堅親上火線回應：這很常見

相關新聞

李明哲專訪：遭中國扣押後，在監獄竟成間諜？

我叫李明哲，我被中國逮捕以前，我在台北文山社區大學工作，平時做一些社區推廣教育的工作。當時我是透過微信，跟一些中國朋友關心中國民主人權的事，我們也一起幫忙援助很多中國的政治犯，跟政治犯家屬的生活，也透過網路傳佈民主人權的思想。因此，我大概每一年都會固定去中國拜訪這些朋友，看看有什麼需要幫助的，看看我們做的工作是否有落實。

時任科管局長黃得瑞遭爆和林智堅、柯建銘關係密切

新竹市長林智堅深陷論文門，民眾黨桃園市議員參選人林昭印今天再爆，當初發包報告的時任竹科管理局長黃得瑞，和林智堅、民進黨立...

參加許歷農新書發表會 馬英九籲兩岸要「避戰謀和」

退輔會前主委許歷農今發表著作「許歷農傳–從戰爭到和平」，前總統馬英九致詞表示，今天是盧溝橋事件爆發85周年紀念日，許的著...

原民會赴加拿大考察 擬每年定期交流深入合作

原民會7月赴加拿大進行考察，並召開台加雙邊原住民族政策交流座談會，分享原住民族語言現況與發展。原民會研擬規劃每年與加國定...

再強調九二共識很清楚 馬英九：沒這東西兩岸怎可能談

國民黨今年擬比照去年，以視訊方式參加海峽論壇。前總統馬英九受訪被問到是否要把九二共識講清楚，他強調，九二共識本來就很清楚...

總統私下行程到訪后科 地方民代沒參加此秘密行程

空軍清泉崗基地門口今天有多名員警和軍人佈崗警戒，原來是蔡英文總統私人行程，到訪中科后里園區，私人行程保密，地方民意代表也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。