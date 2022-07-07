時任科管局長黃得瑞遭爆和林智堅、柯建銘關係密切

新竹市長林智堅深陷論文門，民眾黨桃園市議員參選人林昭印今天再爆，當初發包報告的時任竹科管理局長黃得瑞，和林智堅、民進黨立委柯建銘關係密切，加上民進黨發言人李妍慧就是中華大學董事長，讓他直呼「裁判、球證、旁證」都是林智堅的人。

林昭印表示，竹科管理局沈默2天終於將函請中華大學說明，正式告訴大家，論文著作權在竹科管理局，要釐清是否涉及侵權行為。

林昭印說，不過地方人士加碼向他爆料，當初發包報告的竹科管理局長黃得瑞（已故），後來也成為新竹工策會的人（副主委兼總幹事），經地方人士抽絲剝繭也發現，柯建銘、林智堅、黃得瑞3人不但相識甚早，關係看似也相當密切。

林昭印表示，林智堅的論文標案正好是在黃局長任內發包，而且時間點詭異，委辦案的時間是在2007年12月，有標案經驗的人士稱，一般政府的標案時間都會是在2到4月，並要求能在10月或11月年度結束前結案，一般不會在年底的12月還有標案，「如果有，很可能就是高層所指定。」

林昭印表示，他不禁想像，是某人拜託局長，在年底發包毫無緊急性的標案，讓林智堅在2008年順利協助發表論文；加上民進黨發言人李妍慧，也是中華大學現任董事長，根本是「黨、官、學三位一體」。