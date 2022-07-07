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參加許歷農新書發表會 馬英九籲兩岸要「避戰謀和」

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九參加退輔會前主委許歷農「許歷農傳–從戰爭到和平」新書發表會。圖／取自天下文化直播畫面
前總統馬英九參加退輔會前主委許歷農「許歷農傳–從戰爭到和平」新書發表會。圖／取自天下文化直播畫面

退輔會前主委許歷農今發表著作「許歷農傳–從戰爭到和平」，前總統馬英九致詞表示，今天是盧溝橋事件爆發85周年紀念日，許的著作提醒兩岸執政當局警惕，戰爭不能解決爭端，侵略只會導致敗亡；戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，「兩岸要避戰謀和」，這是台灣目前最需要的觀念。

馬英九說，尤其在民進黨執政之下的台灣，兩岸關係急遽惡化。2015年他和大陸國家主席習近平會面，共同宣示要在台灣海峽建造和平大橋。當時英國經濟學人周刊社論表示，這是1980以來，大陸在主權問題上對台灣最大的讓步，當時沒人認為兩岸會走向戰爭；但6年後，同樣雜誌的文章標題變成「台灣是世界上最危險的地方」，認為兩岸的戰爭難以避免，僅僅6年為什麼變化如此之大？

馬英九說，他很贊同許歷農的提醒，兩岸不僅避戰，更應該謀和。看看烏俄戰爭，造成烏克蘭國內生靈塗炭，國外流亡難民數百萬，只因為雙方領導人沒有採取正確的互動方式，沒有窮盡外交手段，更沒有以民為念，止戈避戰，這個教訓，在台灣一定要記取。

馬英九 兩岸關係

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