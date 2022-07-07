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獨／台南官員被質詢後猝死 綠傳「被藍軍逼死」惹爭議

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市國民黨籍議員王家貞上個月12日在議場上質詢孔廟文化基金會執行長潘元正。記者修瑞瑩／翻攝
台南市國民黨籍議員王家貞上個月12日在議場上質詢孔廟文化基金會執行長潘元正。記者修瑞瑩／翻攝

台南市孔廟文化基金會執行長潘元正上個月30日晚間騎車在路上，疑因心肌梗塞，搶救不及過世，享壽60歲，由於最近國民黨籍議員王家貞，針對潘元正擔任執行長10年，孔廟卻連一個官網都沒有，在議會上重炮轟擊，過世當天議會審查基金會預算，藍營議員也有意見，綠營傳出「潘執行長是被逼死的」的說法。

對這項說法，王家貞相當委曲，表示她只是就事論事，在議場上就已經說過，與潘元正無冤無仇，也不是拜託潘什麼事被打回票，就修理潘，實在是孔廟的績效太差，而潘因病過世，大家也都難過，綠營卻傳出「逼死人」的說法，「難道議員不能在議場上質詢官員嗎」、「難道為了怕官員發病就不質詢了嗎」，對於傳聞不以為然。

文化局局長葉澤山也表示，議員質詢官員是職責所在，絕對不可能有逼死人的說法，目前執行長的位置由文化資產管理處處長林喬彬暫代，雖然法規規定公務員不能兼職，即使是無給職的基金會執行長，仍需報准，依法暫代沒有問題，將再由基金會董事會開會討論新的人事案，目前尚未有新的人選。

潘元正曾擔任副總統賴清德的服務處助理，10年前賴擔任台南市長任內，將孔廟由市府單位改制為法人，成立孔廟文化基金會，首任執行長就是潘元正，一做10年，其間有不少「政治酬庸」的批評，潘都相當低調，僅表示「虛心改進」；而賴清德身邊親近的人最近接連折損，長期信賴的重要幕僚黃先柱4月因病過世，賴還南下參與公祭，沒想到潘元正也倒下。

綠營人士在臉書上發文，暗指潘元正是因為在議會被質詢，壓力太大，才會突發心肌梗塞，綠營議員間也有此一說，王家貞表示，確實有這個傳聞。

王家貞上個月12日在市政總質詢時，特別把潘元正叫到議場上，質疑潘擔任執行長10年，把台南孔廟搞得不像國定古蹟，不僅沒有官網、連介紹折頁都用了10多年沒變，3月20日孔廟舉辦春祭祭孔大典，基金會卻到5月5日才把現場影像放到網路上，而且近年虧損連連，遊客愈來愈少，「執行長你10年來到底為孔廟做了什麼？」、「對得起孔子嗎」。

當時市長黃偉哲也表示，「連菜市場都有官網，孔廟確實應該也要有」，但孔廟在2016年的地震中受損，之後進行整修，影響到遊客參觀，去年完工，未來應該要努力讓更多人了解台南孔廟「全台首學」的意義，將要求基金會盡速改善。

而潘元正過世當天，議會審查基金會的決算書，國民黨籍議員蔡育輝表示，不贊同市長黃偉哲擔任基金會董事長，「市長根本沒時間管基金會」，應該讓專業的來做；但民進黨議員蔡旺詮表示，市長擔任董事長有其象徵的意義，代表重視孔廟。

本報之前曾獨家報導孔廟沒有官網一事，潘元正當時受訪時曾表示，最主要是人力不夠，之前都在忙著整修，所以活動較少，而如果設立官網，要有人定期維護，基金會雖然有7、8000萬元，但也不能亂花，應保留給未來維修之用，之後秋祭時會舉辦孔廟文化節活動，為孔廟逐漸「加溫」。

孔廟 台南市長 心肌梗塞

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