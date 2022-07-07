藍批社群納管如共黨 NCC：未濫權

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）通過「數位中介服務法」草案，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括Dcard、臉書、Youtube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）通過「數位中介服務法」草案，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括Dcard、臉書、Youtube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。本報資料照片

「數位中介服務法」草案將納管社群網路平台不實訊息，預計投入廿五億元籌設專責機構提升網路治理效能，被質疑是在替政府「擴編網軍」。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）發言人翁柏宗昨說，絕未養網軍、也未濫權，就算網路爭議言論加註警語也有先決條件。

翁柏宗說，未來像YouTube或ＦＢ上違法內容的處理方式，依舊要回歸實體法律。但加註警語有先決條件，就是該法規主管機關認為，使用者向公眾傳達的資訊為謠言或不實訊息，且違反法律強制禁止規定者，並不是各個部會可隨時去加註警示。

翁柏宗則指出，這項草案是參照歐盟「數位服務法」（ＤＳＡ）所擬定，歐盟議會也在五日以壓倒性票數通過「數位服務法」、「數位市場法」（ＤＭＡ）兩項法案，接下來經歐盟理事會各會員國簽署法案後，將正式完成立法。

歐盟 濫權

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