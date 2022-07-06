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空勤總隊18億建棚廠 內政部成立巨額工程採購廉政平台

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
內政部今天舉辦「空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」採購廉政平台成立宣示典禮。記者侯俐安／攝影
內政部今天舉辦「空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」採購廉政平台成立宣示典禮。記者侯俐安／攝影

內政部今天舉辦「空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」採購廉政平台成立宣示典禮。徐國勇表示，本工程主要為改善空中勤務總隊台北松山駐地備勤環境與運作設施，採購預算高達18億4500萬元，為強化監督，內政部首度與檢察、廉政、調查等機關合作，成立巨額工程採購廉政平台，避免同仁及廠商受不當外力干擾，同時落實採購資訊透明化，以確保工程能順利推動。

徐國勇說明，本工程內容包含棚廠興建修繕、設施設備改善及建造勤務備勤大樓，預計2026年完工。未來除可促進空勤總隊整體飛安外，還可提升各種陸上、海上及空中災害搶救、物資運送、災情觀測、人命搜救、醫療救護轉診等任務執行效能，以維護民眾生活福祉。

徐國勇指出，本案廉政平台成立以後，將定期召開聯繫會議、宣導講座等跨域專業合作，同時也會在營建署官網設置「廉政平台專區」，定期公布本案規畫設計、施工管理及驗收作業等相關採購資訊，以資訊公開與主動揭露的方式，讓全民共同監督，建立優質廉能的公共工程推動環境。

今日典禮出席的貴賓，包括內政部長徐國勇、法務部廉政署長莊榮松、新北地方檢察署檢察長毛有增、法務部調查局新北市調查處長林中輝、空勤總隊總隊長井延淵、營建署長吳欣修等，共同宣示廉政平台啟動。

徐國勇 內政部

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