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徐國勇槓陳家欽「人事權是我的」聲量飆！李鴻源：跟對派系吃香喝辣

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
徐國勇受訪三度反駁，依法警監以上人事權「權力本來就是內政部長的，我喬什麼？」聯合報記者侯俐安／攝影
徐國勇受訪三度反駁，依法警監以上人事權「權力本來就是內政部長的，我喬什麼？」聯合報記者侯俐安／攝影

文/蔡岳霖

內政部長徐國勇以及警政署前署長陳家欽兩人的紛爭，並沒有隨著陳家欽退休而止息，反而在陳家欽接受專訪直接，直接點名徐國勇介入警界人事案而再度引爆！對此，徐國勇嚴正聲明「人事權力在內政部」，並駁斥「喬人事」的說法。

徐國勇「人事權我的」引發討論！前內政部長李鴻源：文官制度成派系角力

針對徐國勇和陳家欽引發的爭議，內政部前部長李鴻源表示，法律上人事權確實歸屬內政部長，但所有的人事令都會經過溝通協調，並互相尊重，身為政務官要掌握的是大方向，而非干涉預算和升遷。李鴻源進一步指出，公務員的升遷有既定的模式制度，公務員對於公職生涯的升遷、規劃，大致來說可以預期，李鴻源表示：「一輩子的努力，可以升到哪個位置，都有自己生涯規劃，很多人努力二、三十年，結果上面來一個空降，他的目標破滅，下面基層看懂了，原來我升遷不用努力，只要跟對派系、抱對大腿就可以。」李鴻源感嘆地說，看到很多文官制度已變成派系角力，「不只文官系統被破壞，公務員似乎也出現寒蟬效應，只要跟對派系吃香喝辣。」

遭疑蘇貞昌伸手後變「小部長」？ 徐國勇：我會做小嗎？不會的

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統(時間:2022/06/05～2022/07/04）近一個月統計調查，內政部長徐國勇7月1日網路聲量飆破11,188筆，主要是因為警政署前署長陳家欽卸下職務後，接受專訪點名徐國勇介入警界人事，徐國勇怒嗆「法律規定的這麼清楚，人事權本來就是我內政部長的，我喬什麼，我的東西我還喬，這實在令人不可思議。」徐國勇強勢反擊，還搬出法條並重申「笑死人了，權力是我的，我在喬我的人事」。

不過，新任警政署長黃明昭以及內政部新任次長吳堂安，都被視為行政院長蘇貞昌人馬，外界認為似乎形成「大院長小部長」。面對此疑慮，內政部長徐國勇表示「我會做小嗎？不會的，院長有院長的高度，部長也有部長應有的高度，都配合的很好。」

「確診就醫、人事權是我的」輿論炸鍋！徐國勇6月聲量兩度單日破萬

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統(時間:2022/06/05～2022/07/04）觀察分析，徐國勇網路聲量的另一波高點，則在6月5日共達10,256筆。徐國勇原訂要出席公開場合，卻一早在臉書宣布確診，他表示：「原以為只是氣喘發作，但為求慎重，還是使用了家用快篩進行檢測，結果呈陽性反應。」已前往三總就醫，並透露自己接種3劑疫苗，目前症狀輕微。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不只部長有權力！律師：地方首長不滿意局長人選也有「阻撓權」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統(時間:2022/06/05～2022/07/04）近一個月討論度來看，徐國勇的網路熱門關鍵字，包括他隔空互槓的陳家欽、權力、警界、警察、人事權、政治力介入等事件，都列入其中；另外像是徐國勇回嗆陳家欽的說法，像是「笑死人，我的東西」也擠進排行榜。

曾任警察改革協會發起人兼發言人的律師馬在勤表示，如果人事安排，大家都按照體制，權責當然就是內政部長，但也只是大家不想爭才會這樣安排，如果院長或總統對人選看重，內政部長的權力就會被架空；除此之外，內政部派任到地方政府的警察局長，縣市首長雖然沒有人事權，但有「阻撓權」只要不滿意人選，也可以透過阻撓，不讓局長走馬上任。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月05日至2022年07月04日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『徐國勇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


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