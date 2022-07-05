蔡英文晚間主持選對會議 賴清德、蘇貞昌都與會
身兼民進黨主席的蔡英文總統今晚在官邸主持選對會議，決定民進黨多個縣市長參選布局，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等黨內重量級人物都出席，會議決定建議徵召總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長，以及彰化縣長由黃秀芳參選、嘉義市長由李俊俋參選，提交明天中執會進行徵召提名作業。
至於眾所矚目的台北市與新北市等未提名縣市，民進黨秘書長林錫耀則表示，目前民進黨已提出16位縣市長候選人，選對會都以最強、最有勝選希望的候選人為考量，至於尚未提名的縣市部分，選對會將進行進一步徵詢後，再行召開會議討論。
傍晚時分，總統官邸就有多部黑頭車進出，約略一個多小時後許多車輛陸續離開，其中還包括有意角逐台北市長的交通部前部長林佳龍。
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