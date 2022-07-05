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歐洲議會全會通過報告 支持與台增進供應鏈韌性合作

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

歐洲議會全會今通過「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」報告，支持台歐盟深化雙邊經濟關係及加強供應鏈韌性、數位經濟等合作，我外交部表達歡迎與感謝。

外交部今晚發布新聞稿指出，歐洲議會全會今以458票贊成，51票反對，124票棄權，通過「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」報告，敦促台歐盟就半導體產業等綠色科技及數位經濟合作展開結構性對話，以利簽署對雙方都有利的諒解備忘錄；報告並重申歐盟執委會應啟動台歐盟雙邊投資協議（BIA）的影響評估、公眾諮詢和範疇界定等談判前置工作，並呼籲執委會研究與台灣增進供應鏈韌性合作，同時與台灣在全球衛生危機及醫療用品貿易方面強化合作。

外交部表示，歐洲議會持續以具體行動展現對台灣民主夥伴的支持，並肯定及重視台灣在關鍵戰略產業可作出的貢獻，外交部表達高度歡迎與由衷感謝。

外交部指出，台灣與歐盟共享民主、自由、人權及法治等核心價值，我國作為國際社會負責任的成員，將在雙邊關係既有深厚的基礎上，持續積極與歐盟等理念相近夥伴在多元領域緊密合作，加強互利互惠的實質夥伴友好關係，成為歐盟在印太地區可信賴的經貿、安全及價值夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放的印太地區。

歐盟 外交部

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