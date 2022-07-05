「台灣是真正可信賴朋友」 斯洛伐克駐台代表將離任

外交部政務次長曾厚仁今代表政府頒贈「特種外交獎章」予即將離任的斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文，表彰他在駐台期間對深化台斯兩國關係的努力及卓越貢獻；博塔文致詞表示，台灣是斯洛伐克真正可以信賴的朋友。

據外交部新聞稿，博塔文（Martin Podstavek）致謝詞時，讚賞台灣為自由世界的燈塔，以及台灣人民的勤奮善良；台斯兩國雖然相隔遙遠，但有著類似的民主化歷程，共同信仰及相同的政治理念及目標，台灣是斯洛伐克真正可以信賴的朋友，在疫情期間相互扶持，以及我國捐贈斯國250萬美元協助安置境內烏克蘭難民，並提及他在台灣各地留下的美好回憶。

曾厚仁則肯定博塔文憑藉豐富的東亞事務經驗，過去5年駐台期間不懈努力強化台斯在各領域合作交流，兩國作為自由民主價值夥伴，共同面對全球戰略環境改變、新冠肺炎疫情肆虐、烏俄戰爭衝擊等嚴峻挑戰，並成為真正的盟友。

外交部表示，台灣將與斯洛伐克續緊密合作，以鞏固民主國家的團結與韌性。