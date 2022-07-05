影／林智堅論文涉抄襲風波 謝龍介喊話：認錯沒那麼難

新竹市長林智堅被爆在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科研究報告，國民黨台南市長參選人謝龍介接受專訪時表示，掌控權力的人會因為態度傲慢，把整個民主的真諦，跟事實的真相掩蓋，他的目的就是要繼續獲取政治權力。讀書是要知書達禮，結果讀這麼多書，所做的都是傷害天理，這違背國家的價值。

謝龍介說，應該要用一致的標準來檢驗，當初高雄補選時，用論文問題對候選人窮追猛打，我那時對李眉蓁說，「你要認錯，認錯後重新再做一篇論文出來，會得到更多人的尊敬」，同樣一段話送給林市長，可以重來的，你還年輕，認錯沒有那麼困難。

針對民進黨是否陣前換將，謝龍介指出，單純從派系利益來看很難換，但也因為派系問題，恐怕逼換將的壓力會越來越大。針對論文風波是否延燒到桃園市長鄭文燦跟總統蔡英文，謝龍介說，對鄭文燦傷害不大，他本來就反對，但後來被蔡英文妥協。因為鄭文燦將來提名，2024有機會還要仰仗蔡英文，想要接閣揆也必須仰仗蔡英文，所以他不會選擇撇清。