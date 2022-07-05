快訊

又一家抄底認賠殺出！中環處分長榮海股票 損失2,495萬

趙小僑曬「母女合照」 親曝生產過程：一聽到寶寶哭聲馬上落淚

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

影／林智堅論文涉抄襲風波 謝龍介喊話：認錯沒那麼難

聯合報／ 記者盧湘婕 林雍琁 蔡青縈 賴韻如 顏聖芬／台南即時報導
新竹市長林智堅被爆料在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科研究報告，國民黨台南市長參選人謝龍介接受專訪時喊話，「你要認錯，認錯以後重新再做一篇論文出來，會得到更多人的尊敬，可以重來，你還年輕，認錯沒有那麼困難」。記者盧湘婕 林雍琁 蔡青縈／台南報導
新竹市長林智堅被爆料在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科研究報告，國民黨台南市長參選人謝龍介接受專訪時喊話，「你要認錯，認錯以後重新再做一篇論文出來，會得到更多人的尊敬，可以重來，你還年輕，認錯沒有那麼困難」。記者盧湘婕 林雍琁 蔡青縈／台南報導

新竹市長林智堅被爆在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科研究報告，國民黨台南市長參選人謝龍介接受專訪時表示，掌控權力的人會因為態度傲慢，把整個民主的真諦，跟事實的真相掩蓋，他的目的就是要繼續獲取政治權力。讀書是要知書達禮，結果讀這麼多書，所做的都是傷害天理，這違背國家的價值。

謝龍介說，應該要用一致的標準來檢驗，當初高雄補選時，用論文問題對候選人窮追猛打，我那時對李眉蓁說，「你要認錯，認錯後重新再做一篇論文出來，會得到更多人的尊敬」，同樣一段話送給林市長，可以重來的，你還年輕，認錯沒有那麼困難。

針對民進黨是否陣前換將，謝龍介指出，單純從派系利益來看很難換，但也因為派系問題，恐怕逼換將的壓力會越來越大。針對論文風波是否延燒到桃園市長鄭文燦跟總統蔡英文，謝龍介說，對鄭文燦傷害不大，他本來就反對，但後來被蔡英文妥協。因為鄭文燦將來提名，2024有機會還要仰仗蔡英文，想要接閣揆也必須仰仗蔡英文，所以他不會選擇撇清。

謝龍介 蔡英文 鄭文燦

延伸閱讀

加碼爆林智堅碩士論文連「封面標題」都錯 黃子哲：像個災難

林智堅稱提供資料卻引用余正煌論文 還寫錯「國發發展研究所」

林智堅2論文遭爆抄襲 凌濤諷：只有小英男孩能超越小英

狠酸林智堅落跑又抄襲 民眾黨：道德勇氣標準誰比得上？

相關新聞

影／林智堅論文涉抄襲風波 謝龍介喊話：認錯沒那麼難

新竹市長林智堅被爆在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲竹科研究報告，國民黨台南市長參選人謝龍介接受專訪時表示，掌控權力的人會...

警察不得有意見？公務員擬禁用職稱發言 時代力量批言論審查

銓敘部日前公告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，公務員若代表機關或使用職稱發表與其職務有關的言論，必須事前取得長官同意...

找再多人背鍋救火 也無法合理化林智堅論文抄襲事實

新竹市長、民進黨桃園市長被提名人林智堅接連被爆出在中華大學科管所、台大國發所的碩士論文，都有抄襲的嫌疑。其中台大國發所的部分，仍陷於各說各話；但中華大學的碩論，內容與竹科委外報告幾乎完全雷同，是否是抄襲，辯解的空間不多。然而，相關人等仍試圖以拉長戰線的方式，找其他人一起承擔責任、背鍋，來模糊焦點。但無論如何，核心問題都是「論文抄襲」，再多與之無關的辯解，都必定徒勞無功。

臉書、YouTube有法可管了？綠委林楚茵點出一盲點

國家通訊傳播委員會（NCC）6月底公布「數位中介服務法」草案全文，其中也針對數位平台的違法態樣明定罰鍰。民進黨立委林楚茵...

女職員疑遭性侵後跳樓輕生 監察院糾正新北市衛生局

監察院今天表示，新北市衛生局林姓女職員前年疑遭性侵跳樓輕生，生前指控曾遭某物理治療所執行長性侵害，監察委員紀惠容、張菊芳...

Kolas征戰花蓮 賴清德團隊突圍艱難選區為2024試水溫

民進黨選對會今（5日）天可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，Kolas Yotaka在6月28日舉行新書發表會，內容敘述對過世父親的無盡思念，才剛完成腰椎手術出院的副總統賴清德抱病現身力挺，可見對「愛將」的重視。事實上，對於年底要選舉的子弟兵們，賴早已啟動輔選工作，儼然將年底選舉看作他布局總統的前哨戰，積極練兵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。