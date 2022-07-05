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警察不得有意見？公務員擬禁用職稱發言 時代力量批言論審查

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
銓敘部日前公告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，時代力量今舉行記者會批評，該辦法為言論審查，基層公務員也憂心，公務機關會濫用規範模糊之處，任意打壓基層公務員的意見。圖／時代力量提供
銓敘部日前公告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，時代力量今舉行記者會批評，該辦法為言論審查，基層公務員也憂心，公務機關會濫用規範模糊之處，任意打壓基層公務員的意見。圖／時代力量提供

銓敘部日前公告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，公務員若代表機關或使用職稱發表與其職務有關的言論，必須事前取得長官同意。時代力量今舉行記者會批評，該辦法為言論審查，基層公務員也憂心，公務機關會濫用規範模糊之處，任意打壓基層公務員的意見。

時代力量立院黨團幹事長王婉諭指出，正是因為公務員在公部門服務，接觸相關業務，才會有更多了解、進而產生意見；若僅因「使用職稱」就須經長官事前同意才得以發表言論，很難不讓人質疑是事前的言論審查、對言論自由的嚴苛限制。

王婉諭也提到，草案中規定公務員的職務言論有損公務員名譽或機關信譽，將依情節輕重予以懲處或移送懲戒，「可能是對吹哨者和揭弊者的箝制」；公務員言論只要符合公益或非不實，就應受保障，且基層意見有助機關興利除弊及公共政策改善，不應受限於身分而被限制。她呼籲銓敘部，「職務言論」定義應有明確界線，且應避免機關任意擴大解釋，限制公務員合理討論公共政策的言論空間。

獄政工會常務監事林文蔚分享切身之痛，2016 年他曾因投書揭露監所無限期獨居監禁和電擊棒的管制問題被長官記兩支申誡，他表示，犯罪矯正是重要的公共政策，揭露監所內部實況並提出反思，可以讓外界關心的民眾、專家學者及政府官員透過第一線監所管理員的眼睛，更清楚問題何在，才能一起推動改革。

警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪說，草案對於公務員基於公益發表的言論沒給予足夠保障，非常憂心現行公務機關會濫用規範模糊處，任意打壓基層公務員意見；尤其是警察，因工作樣態有更強烈的公共性甚至衝突性，需要更寬的意見發表交流空間。

另針對公務員加班費，時力黨團副總召陳椒華表示，人事行政總處訂定的加班費支給上限與公務員實際加班時數之間，在某些職種上存在著過大的差距，應盡可能貼近公務員實際上可能加班的時數，減少加班換嘉獎，不要再讓公務員免費加班。

時力黨團總召邱顯智認為，大法官釋字第785號中明確表示政府沒有設定輪班輪休公務人員的工時上限、休假頻率以及輪班間的休息時間等規範，即「工時無上限」已違反憲法保障人民服公職權及健康權的意旨。但行政院提出「公務員服勤實施辦法」卻仍將運輸、警、消等11類輪班制公務員的工時上限規定，只需經主管機關同意，就可不受到該辦法輪班人員80小時加班上限之規定，以及輪班間至少要有11個小時的連續休息時間等限制，導致警消每月加班一兩百個小時的現狀根本沒有改變，且還在走回頭路。

公務員 時代力量

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