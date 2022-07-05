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臉書、YouTube有法可管了？綠委林楚茵點出一盲點

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供

國家通訊傳播委員會（NCC）6月底公布「數位中介服務法」草案全文，其中也針對數位平台的違法態樣明定罰鍰。民進黨立委林楚茵今天在臉書指出，如果數位平台未配合數位中介服務法相關規定，現行草案有罰鍰處分，但若數位平台拒不繳，找代理人有用嗎？難道要扣押代理人資產？

林楚茵說，使用臉書、Youtube時常莫名其妙「被祖」、帳戶被停權，甚至臉書出現詐騙廣告、Marketplace滿布交易陷阱，政府都對數位平台無法可管；去年在院會總質詢時，行政院長蘇貞昌也宣示，確保言論自由受保障，跨國數位平台的言論審查不能逾越國內法。

她說，自上任以來，密切關心NCC針對網際網路監管的立法進度，千呼萬喚之下，NCC終於在2022年6月底公布數位中介服務法全文草案，其中也針對數位平台的違法態樣明定罰鍰，但數位平台沒落地罰則真有強制力？以臉書為例，台灣臉書公司只是Meta在台灣做市場研究、廣告服務的辦公室，並不是Meta的分公司。

林楚茵說，針對未在台灣設有商業據點之數位平台，數位中介服務法採用「代理人制」，平台須事先指定國內的自然人或法人來當作母公司在台的代理人，代表數位平台執行受台灣法令監管事項；提報代理人只需提供姓名、住居所或營業所、email信箱及連絡電話，只是確保找得到人而已。

林楚茵要求NCC會同營利事業主管機關經濟部，盡速修正公司法，讓數位中介服務提供者在台灣設分公司，依現行公司法專撥營業用資金、指定在台灣境內之負責人，在台灣代行母公司的權利義務，「實質落地才能實質監督，否則推出一個沒有強制力的代理人制，數位中介服務法只是打假球。」

林楚茵 NCC 公司法

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