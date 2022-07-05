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高雄報到第一天 柯志恩：保住議會過半席次最重要

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。記者王慧瑛／攝影
柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。記者王慧瑛／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天拉著一只25吋行李箱，帶簡單行李搬家到高雄，一早先到黨部受訪，接著趕往岡山區拜訪，下午赴市議會參加高雄市幼兒教育協會理監事會，緊著接回黨部開選戰會議，柯志恩腳步、講話速度快，「緊緊緊」風格和對手陳其邁互別苗頭。

柯志恩正籌組選戰團隊，成員包含她在國民黨智庫的年輕幕僚，加上市黨部在地人才，柯今天下午與黨部主委許福明開會後，敲定隨行秘書等成員。不分區立委吳怡玎下午也趕到市黨部開選戰會議，吳怡玎說，柯志恩擅長打空戰，有一定聲量基礎，他們會盡力補強「陸軍」部分，與黨籍議員的行程串接，讓柯能盡快深入地方被認識。

柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。

外界都在關注柯志恩如何打這一場資源不對稱的選戰，柯志恩說，雖然有壓力，但她不會過度焦慮，「最重要是幫藍營保住議會過半席次」，一定會發揮母雞勇敢精神，帶小雞一起向前衝。柯團隊也敲定明天上午要到新興區鼓壽宮參拜，也可能安排市場拜票等行程。

柯志恩原本今天要完成遷戶籍，但忙到來不及到戶政事務所處理，將改為明天再去處理，她今天下午打給舅舅，用閩南語說「阿舅，我阿恩啦，今天來不及去辦遷戶口，明天再去處理」。

下午將近5點離開黨部，柯志恩依舊快步跳上車，她說「讓我先租屋處整理一下環境」，才能快安定下來，到高雄報到第一天，柯志恩腳步馬不停蹄，講求效率、快人快語風格，黨部主委許福明近身觀察後說「柯十足美式作風，是個性相當獨立的參選人」。

柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。記者王慧瑛／攝影
柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。記者王慧瑛／攝影
柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。記者王慧瑛／攝影
柯志恩是51年次，生肖屬虎，比對手陳其邁大2歲，柯志恩說，她和陳其邁曾是同屆立委，有許多共同朋友，期待來一場君子之爭。記者王慧瑛／攝影

2022大選 高雄市長 柯志恩

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