女職員疑遭性侵後跳樓輕生 監察院糾正新北市衛生局

監察院今天表示，新北市衛生局林姓女職員前年疑遭性侵跳樓輕生，生前指控曾遭某物理治療所執行長性侵害，監察委員紀惠容、張菊芳展開調查，發現新北市衛生局處理過程實有疏失，對該員工所進行的「員工協助關懷」過程也不符合程序正義，因此提案糾正新北市政府衛生局。

查案監委表示，新北市衛生局於2020年6月29日接獲匿名檢舉信件，內容對基於內容未涉及公務，依「行政程序法」規定得不予處理。而新北市衛生局長陳潤秋仍則交於副局長高淑貞處理，基於關懷員工立場，人事室在同年6月30日啟動所稱之「員工協助關懷機制」。

查案監委指出，在衛生局與A女安排的談話中，已造成林姓女職員情緒崩潰，新北市衛生局所稱取得A女同意出席該次談話，即有瑕疵，此等突襲式之作法，不符合程序正義；而衛生局所稱以員工協助關懷云云，徒具形式。

查案監委表示，新北市衛生局縱使知悉廖男有性侵害A女之犯罪嫌疑，卻未依「刑事訴訟法」之處理流程進行告發，已嚴重傷害長照2.0特約單位之公益形象，損害政府聲譽，顯有不當。

查案監委指出，該案凸顯刑法228條之權勢性交猥褻案件受害者的結構性困境，加害人與被害人存有上對下的權力不對等關係，且加害人利用權勢或機會，導致處於權力弱勢的被害人難以抗拒或不知如何抗拒而為性行為，仍是嚴重侵害個人性自主決定權。相關單位應強化司法人員對於權勢性交猥褻事件之可能脈絡及特殊性之識能，以利落實弱勢人權保障。

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