影／蔡其昌批空汙 鄭照新：別憑1張照就否定台中人努力

立法院副院長蔡其昌今天說盧秀燕的臉書寫，在台中看到玉山，空氣變好之說是欺騙，看到玉山不代表台中空氣變好，台中市新聞局長鄭照新今天反擊說「副院長加油」，並表示，台中市民不希望政治人物互相唱衰。

台中市新聞局長鄭照新表示，同是台中隊，相信市民也不希望政治人物互相唱衰，看到蔡其昌好表現，樂於肯定。不過，他有個請求，希望蔡副院長談到空汙的時候要以科學角度分析，空污日減半以及PM2.5同期最低都是客觀數字，也是全體市民共同配合的減碳成果，千萬不要沒有數據，只憑一張玉山照片的主觀好惡，就來否定台中人的努力，以副院長的高度來說，恐怕失之草率。

台中空汙再度成為市長選戰攻防，蔡其昌今天表示，盧秀燕市長應該是住台中，但很懷疑她講的話，盧昨天說在台中看到玉山代表空氣品質變好，但夏天看得到玉山是台中人的日常，不表示台中空氣品質變好。他也再批盧，面對中火只是政治攻防。

蔡其昌說，他懷疑盧是否長期對台中很陌生，台中夏天，很多時間都可以從市區看到玉山，他記得多年前朋友拍到漂亮照片，就是從台中大樓拍到玉山的照片，夏天看得到玉山是台中人的日常，不表示台中的空氣品質變好。

蔡其昌說盧秀燕的看到玉山之說，這個方法是欺騙，台中空氣品質在盧主政4年下，並無明顯改善，甚至在很多指標上，4年來還比較差，民眾的感受也並沒如她所講，市長換人，空氣換新，蔡其昌說，台中市的汙染要解決要有行動和方向，中火只占台中汙染源8%，就算她這8%拿滿分，還有92分也沒解決，只考8分不會是好成績，更何況她8分也沒拿到，因為盧市長面對中火只是政治攻防，並無認真想讓中火排碳下降。

市長盧秀燕今天在線上市政會議表示，空品國家標準為15微克，台中自民國95年以來，今年上半年平均首次低於15微克，創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市，市府會繼續努力改善空氣品質不鬆懈，讓市民呼吸到符合國家標準的空氣。

盧秀燕表示，台中空品過去幾乎都未達到國家標準，在市府團隊和市民努力節能減碳下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，是自民國95年來首次低於國家標準的15微克。台中去年同期為20微克，今年不但是自民國95年以來最好紀錄，也創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市，更優於全國平均的14.7微克。