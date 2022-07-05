嗆民進黨不敢查金流 柯文哲：林秉樞若在古代早被滅口

台北市長柯文哲接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪今天播出。柯文哲提到高嘉瑜前男友林秉樞施暴案，柯文哲質疑林秉樞的2900萬金流，檢調應該要查，甚至柯文哲酸，因為一辦下去就全死了，林秉樞若在古代早被滅口。

柯文哲接受網路專訪，對於食藥署把關快篩EUA不利相關爭議，廠商也有可能會欺騙政府，但政府應該要拿出態度查辦，就像立委高嘉瑜前男友林秉樞的金錢案外案，檢調也應深入調查，以釐清真相。談到黑心快篩試劑爭議，

柯文哲說，中華民國史上，從沒有不是夫妻，因為家暴案被羈押超過四個月的案例，而且林秉樞跟高嘉瑜只是男女朋友關係，若台灣是正常國家，檢調機關應該也要去查林秉樞的金流，相信就能知道真相為何。

柯文哲說，林秉樞的2900萬到底誰匯入的？政府應該給出交待，這種事在古代，林秉樞可能早就被滅口，只是現在因為不行這樣做，所以只能先關起來，加上年底要進行選舉，選舉之前應該都不敢把林秉樞放出來。

柯文哲說，政治敗壞原因有跡可循，台北市政府雖然還是有工友收紅包，但上頭是非常乾淨，他的態度就是有問題就該不分藍綠辦到底，不能讓司法淪為政治工具。

柯文哲說，林秉樞案政府不敢辦，因為一辦下去就全死了，而且林秉樞才是網軍，他最氣的，「就是他們一直打我這個沒網軍的，這世界還有什麼公平正義？」