拋金廈大橋引爭議 柯文哲酸國民黨：被民進黨打成小綠

台北市長柯文哲日前拋出金廈大橋引爭議，柯文哲接受資深媒體人黃光芹專訪提到，金廈大橋純粹從民生考量是對的，但涉及政治就要再討論。柯也酸國民黨不敢對金廈大橋表態，已經被民進黨打成小綠，並說若去金門辦公投，「認同蓋金廈大橋的，沒有超過85%，我隨便你。」

柯文哲也透露，不對稱戰爭議題最近浮上台面，台灣卻很久沒舉辦防空演習，應該要有所準備，台北市政府在士林山洞裡面還設有「戰時市政府」，也有花錢整修，其功能類似衡山指揮所。甚至還列出防空洞位置，讓市民可隨時查閱，相關措施都應該好好準備，務實非常重要，不能每天跟大陸叫囂，然後什麼都沒準備，不然會像是「義和團」。

柯文哲說，金廈大橋純粹從民生考量是對的，但涉及政治就要再討論，且兩岸交流總比交惡好，而中共如果要打台灣，會直接攻打本島，打金門只是打草驚蛇，且若真的打了金門，會導致台灣更恨大陸。

柯說，金門與廈門有小三通，蓋橋可以提升效率，且金門發電要從台灣運送能源，一年需補助20億，「金門縣長楊鎮浯跟我說，不如把20億給他，讓他去廈門拉電纜」，如水、電、油、交通、垃圾等，若垃圾要運回台灣燒就需要高成本，所以從經濟上考量，建設金廈大橋是對的。

但若涉及政治，很多人對於中共攻打金門會有所疑慮，不過中共如果要打台灣，會直接打本島，打金門只是打草驚蛇，且若真的打了金門，會導致台灣更恨大陸。

柯文哲也提到，民進黨就是雙標，這就是媒體被控制的結果，且金門歷任縣長、議長等都贊成，此議題也不是他發明，是他去金門時很多人提議才有這個想法，而且也沒幾個金門人反對，國民黨立委陳玉珍也表達支持，甚至民進黨2016曾有相關主張，陳建仁去金門時也有提過，「我心裡就想說奇怪，怎麼你們講都可以，我講就中共同路人」。

至於舉辦台北上海雙城論壇的用意，柯文哲認為，兩岸就是因為關係不好所以更應該舉辦，要用交流來化解敵意，且去年台灣對大陸出超1700億美金，甚至比前總統馬英九時代還高，「加上台灣陸配也有約37萬人，加上老公與生一個小孩，那台灣至少有100萬個中共同路人」。

柯文哲也說，現在對岸禁台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等農漁產品，若檢查不合格是可以禁，但每次都突然禁止，展現出大國對小國的傲慢，WHO會議也不讓台灣進去，兩岸如果關係好可以談，現在對岸可能在想「你一年賺我那麼多錢還每天罵我，那我就修理你」。

黃光芹問柯，中國想要「以農逼政」？柯文哲回應，「有啦，怎麼沒有，一定有的」，但兩岸之間和平最重要，且雙方要有避戰態度，畢竟仇恨動員不能解決問題，罵歸罵但還是要交流。

柯文哲也批評國民黨，現在已經被民進黨打成小綠，像個小媳婦，就連金廈大橋，國民黨也不敢講話，嚇得要死。針對中國國防部長魏鳳和日前稱台灣海峽為中國「內海」，引發熱議，柯文哲說「如果台灣海峽是中國內海，那為何有美國軍艦在那走來走去」，自己態度就是讓中國「你講你的」。