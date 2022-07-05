返台不到一個月 國民黨駐美代表黃介正再訪華府
國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正上月隨主席朱立倫訪美，返台不到一個月，又將於本月8日啟程赴華府，預計停留至月底，與美國政學界「更深入討論」台灣安全等議題。
黃介正受訪表示，此行訪美將參加至少兩個智庫研討會，聚焦台海情勢、區域安全等議題，並接續朱立倫訪問成果，與美國國會、智庫等各界，更深入討論美方關切的議題，也說明國民黨對台灣安全的看法。
黃介正此行訪美以華府為主，但期間也計畫赴朱立倫未訪問的德州休士頓會晤僑胞，並與當地學者座談。
此外，年度「美台國防工業會議」將於10月2日至4日於美國維吉尼亞州里奇蒙市實體舉行，國民黨已收到邀請函，預計將由黃介正代表出席並發表演說。
美台商會近期公布今年「美台國防工業會議」詳情，將討論俄烏戰爭的教訓，美台國防合作、採購過程、防衛需求等議題，以及如何有助提升台灣威懾力。
朱立倫上月2日訪美，12日抵台，期間訪問舊金山、華府、紐約、洛杉磯，並為位於華府的國民黨駐美代表處揭牌，訪團成員包括黃介正、副主席夏立言、海外部主任陳以信、文傳會副主委林家興等人。
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