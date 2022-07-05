返台不到一個月 國民黨駐美代表黃介正再訪華府

新竹市長林智堅的中華大學碩士班論文及台大國發所碩士在職專班論文今被爆出疑似抄襲，還讓林智堅碩論指導教授陳明通發聲明幫林澄清，不過，堂堂一個台大國發所教授真有這麼「佛」？一份論文半年內讓兩名學生用，還可以拿去口試？ 這場抄襲風波暴露出不少大學院校的在職專班，其實是一種「雙向淘金」體系。

2022-07-05 15:50