霸凌話題隔空駁火 黃捷質問柯志恩：罷捷難道沒參與？

國民黨高雄市長參選人柯志恩預告首項政見是談反霸凌，無黨籍市議員黃捷發文狠酸柯志恩「韓粉霸凌是高雄人最大傷口」，柯志恩今天回應，面對網路霸凌等暗黑手段，她一貫態度就是提告反擊，「這沒什麼好商量的！」

黃捷昨天在臉書粉絲專頁整理出「韓粉霸凌全紀錄」，她說，柯志恩可能對高雄不熟悉，不清楚高雄這幾年就是遭韓粉霸凌的重災區，被韓粉霸凌過的高雄議員以及店家民眾，受害者不計其數，坊間流傳著「韓粉出征、寸草不生」這樣一句話，多位民代包括她在內，遭到韓粉烽火遍地報復性罷免。

「若柯志恩真心要反霸凌，請從聲援受害者開始！」黃捷說，柯志恩若有心想談反霸凌，應該先平撫高雄人的陰影，而不是急著替自己抱屈。

柯志恩昨天在黃捷臉書留言親回說，談霸凌若標準一致，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌。

對於柯志恩的回應，黃捷稍早又回應「罷捷期間，柯委員時任國民黨副秘書長，難道沒有參與其中嗎？」黃捷說，那段期間被霸凌是很多人的切身之痛，很訝異柯委員不只對高雄不熟，對政治也毫無關心？包括我和多位民代在罷免案被韓粉大肆霸凌的對待，柯委員是裝傻還是切割？

霸凌議題引發隔空交戰，柯志恩說，她長期在教育界耕耘，深知霸凌事件背後有一些原生家庭等因素，校園霸凌也有很多黑暗面，要有更多細致處理空間，未來就是一起反霸凌，為共同目標努力。