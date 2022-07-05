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批NCC「數位中介法」擴編網軍 藍：跟共產國家沒兩樣

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（圖右一）痛批國家通訊傳播委員會要立法管網路言論、養網軍，「跟共產國家沒兩樣」。記者程遠述／攝影
國民黨立委賴士葆（圖右一）痛批國家通訊傳播委員會要立法管網路言論、養網軍，「跟共產國家沒兩樣」。記者程遠述／攝影

國家通訊傳播委員會NCC日前公告「數位中介服務法草案」，將納管網路平台言論，並出資25億成立處理假訊息的財團法人。對此國民黨立委賴士葆痛批是立法管網路言論，還擺明要養網軍，且照「數位中介法」內容，在法院裁定訊息真假前，NCC就能先加註警語，不符民主運作規則。

賴士葆指出，「數位中介服務法草案」若獲得民進黨立法委員多數暴力支持，最快11月就可以通過，到時只要政府認定網路內容不實，就能舉發給法院裁定、下架，也就是說，假設今天一篇文章批評政府施政不力、政府不喜歡聽，就可以交給法院裁定，對於市佔率超過10%的網路平台，通通都納入管制。

賴士葆批評，全世界除了共產國家外，幾乎沒有自由民主國家會管控網路平台，台灣政府自甘墮落，現「跟共產國家沒兩樣」，太悲哀了。

國民黨立委李貴敏表示，根據「數位中介法草案」，在法院裁定前，NCC可先加註警語，此法條是行政權凌駕司法，假設有吹哨者披露政府機關違法事實，結果被加註警語長達30天，名譽還有辦法洗清嗎？根本是民主國家走向專制極權的做法，箝制言論自由。

國民黨團總召曾銘宗也質疑，NCC要花25億成立處理假訊息的財團法人，懷疑是政府要擴編網軍，讓網軍檯面化，另外111年度政府政策行銷預算，國民黨把20億元刪到剩16億，結果112年度總預算編列辧法中，主計總處編列「增列政策行銷費用項目」，他質疑是不是「不夠養網軍」，所以要擴編預算？

國民黨團強調，NCC主委陳耀祥主政下，NCC已喪失獨立機關公信力，淪為民進黨附屬單位，國民黨團審查「數位中介服務法草案」時，一定會全力阻擋。

賴士葆也指出，針對NCC要成立的財團法人，因大多數政府捐助的財團法人轉投資資本不會超過50%，因此不受立法院監督，他已提案修「預算法」，主張只要是國營事業、政府轉投資之財團法人的董事長、執行長、總經理是由官派產生，必須揭露政府政策宣導預算編列、執行詳細內容，全力監督。

賴士葆更批評，NCC之所以被罵到臭頭也要強推「數位中介法」，就是因為選舉到了，「再現東廠、再現錦衣衛」。

NCC 國民黨

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