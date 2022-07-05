林智堅涉碩論抄襲 中華大學教授替他說話：合理合情

新竹市長林智堅遭爆碩士論文涉抄襲科管局研究報告，引發輿論譁然，不過昔日研究所系上的教授，同時也是該份科管局報告主持人之一的教授王明郎發聲明替林智堅說話，他說林確有參與研究，因此「他在碩論使用相關研究內容，教授們認為實屬合理合情。」

中華大學教授王明郎聲明內容：

當年，中華大學管理學院成立台灣顧客滿意度指標（Taiwan Customer Satisfacation Index）研究小組，賀力行、李友錚、和王明郎等教授，都屬於這個 TCSI的實驗室，除了大家共同參與討論，並分享使用TCSI實驗室的相關資料。

在那幾年，我們幾位教授指導一些碩士研究生，譬如賀力行指導林智堅市長，大家除了在研究及上課內容中，涉及台灣顧客滿意度指標TCSI的內容，李友錚、王明郎也申請科學園區管理局的委託計畫，以TCSI取徑做竹科周邊居民的滿意度研究。

林市長在碩士進修期間，接受賀力行教授指導，除了和李友錚、王明郎教授有互動，林市長也共同参加TCSI實驗室的討論，提供意見。除了賀教授，李友錚也是林智堅從碩士論文計畫到畢業口試的審查委員。

在大家的指導下，林智堅參與研究，並在2008年6月繳交科管局結案報告之前的同年4月，由林智堅、賀力行、王明郎聯名，在一場研討會發表了這個共同研究。相關資訊都在網路上還查得到。

林市長後來提交畢業論文，經過審查完成口試，事實上這個竹科周邊居民的滿意度研究，林智堅有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教授們認為實屬合理合情。