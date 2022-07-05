海洋大會打壓台灣 外交部再批陸濫用職權、令人不齒

外交部發言人歐江安今表示，中國大陸自「聯合國海洋大會」召開以來，即不斷濫用其在聯合國全權證書委員會的職權，蠻橫干涉我國友邦吐瓦魯及帛琉代表團組成，企圖全面封鎖獲該兩友邦延聘為代表團顧問的我國籍人士與會，作法令人不齒，外交部予以強烈譴責。

歐江安並說，外交部籲促國際社會正視中國藐視多邊體系既有規則，為遂行其政治目的霸凌其他會員國、破壞以規則為基礎的國際秩序的惡劣行徑，共同予以譴責。

第二屆「聯合國海洋大會」6月27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行，會議聚焦討論海洋汙染、海洋保育養護及確保海洋資源永續利用等實質議題。期間傳出中國大陸施壓不讓台籍成員參與友邦代表團，吐瓦魯外長柯飛決定取消出席大會並發表聲明譴責中國，帛琉總統惠恕仁則在大會首日演說力陳全球海洋合作應納入台灣參與。

歐江安今在例行記者會再次回應此事指出，聯合國各會員國代表團的組成是會員國的主權行為，聯合國全權證書委員會對於各國代表團的組成並無置喙餘地，聯合國會議各國在其代表團中納入其他國籍人士也是慣有的實踐。

歐江安說，非常遺憾中華人民共和國一再不當援引聯大第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，並將2758號決議與所謂「一中原則」掛勾，意圖在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，並全面排拒我國人進入聯合國場域參加會議及活動；對於中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民國際參與，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實，也不應強迫其他國家及國際組織接受其虛構的「一個中國原則」。

歐江安表示，外交部對於友邦及理念相近國家在此次海洋大會公開揭露中國濫用職權霸凌聯合國會員國及破壞聯合國常規等醜陋行徑，以捍衛多邊體系的良善治理，表達高度敬佩之意；而對於友邦協助台灣掌握國際重要議題、與國際接軌的義舉，外交部再次表達誠摯謝意。

中國大陸外交部發言人趙立堅昨在例行記者會回應相關問題時說，台灣當局屢次三番「碰瓷」，難道「蹭會」是非常光彩的事嗎？