宣布學前教育白皮書 柯文哲：敬老金寧可發給幼兒園

台北市長柯文哲任期剩5個多月，今天發布台北市學前教育白皮書，提出打造高品質幼教的六大策略主軸。他致詞時提到，議會要求重新發放重陽敬老金的錢，他寧可去發給幼兒園，但為什麼社會福利偏向老人，不會偏向幼兒園？是因為小朋友沒有投票權，這很現實。

柯文哲也透露，他今天上午開晨會，才與同仁討論通話膨脹，台北市明年度的工程預算將追加110億元，營造物價飆漲25%，但不管財政怎麼困難，他覺得教育還是百年大業，小朋友的教育，還是會想辦法將錢擠出來。

柯文哲說，他的目標是「我們的孩子我們一起養，國家完全幫你養還是有點困難，大家一起合作就對了。」

為提升學前教育質量，台北市即將在111學年度完成公共化教保服務比例7成的重要里程碑，柯文哲卸任前，提前擘畫下一個階段的學前教育新願景，並發布「北市學前教育白皮書」，提出六大策略主軸，包括「高比例公共教保」、「高功能園舍空間」、「高質量師資人力」、「高創新課程教學」、「高支持親職教養」、「高效能輔導發展」。

柯文哲說，教育是百年大業要有長遠規畫，台灣未來畢竟要與世界接軌，學前教育是平權、永續、共榮為願景，今天提出的學前教育白皮書第一就是要推出高比例的公共化，他剛上任台北市的公立幼兒園比例僅40%，當時非營利幼兒園還非常少，當時剛上任那一兩年，每個議員都在問他抽不到公幼，因為公私幼每個月差1萬2千元，當然每個家長哇哇叫，當時是個問題。

柯文哲說，針對學前教育問題，當初思考是要增加公幼？還是增加設置非營利幼兒園，柯說，「複雜問題永遠不要想簡單解決」，家長在意的是錢的問題，政府則是考量社會狀況，還有品質不要太差。

柯文哲說，當初他沒有全面擴充公立幼兒園，是因為教育還是要多元，全部公立幼兒園一套，對國家長遠發展不好，公立百分之百要國家承擔的只有特教，所以台北市的特教公立幼兒園是百分之百公共化，再來陸續設置2歲專班，還有發展非營利幼兒園。

他也認為，現在少子化，每個小朋友都很寶貝，教保員的薪水也不能太低，所以他推動教保員久任有獎金可以加錢。

柯文哲也說，議會要求重新發重陽敬老金的前，他寧可去發給幼稚園，但為什麼社會福利偏向老人，是因為小朋友沒有投票權。但小朋友的教育，還會想辦法將錢擠出來。

柯文哲說，教育是百年大業，他要確保政策是延續的，包括實驗教育、國際教育、雙語教育等，卸任前會有一本一本的白皮書，以雙語教育為例，新學年度會有78所雙語學校，台北市有236所學校，從2所學校到236學校，這絕對不是一任市長可以辦到，新加坡就花了28年。

柯說，北市府要將這些計畫，包括學前教育下一步，國際教育，雙語教育，這都要長期規畫、藍圖定好，確保政策可以延續。