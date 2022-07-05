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影／澳門檢出新冠暫停芒果進口 黃偉哲：政治病毒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
澳門暫停芒果進口，黃偉哲：政治汙名化聽到快昏倒。記者周宗禎／攝影
澳門暫停芒果進口，黃偉哲：政治汙名化聽到快昏倒。記者周宗禎／攝影

澳門又以台灣芒果遭到新冠病毒感染而宣布暫停進口，台南是台灣芒果最大產區，市長黃偉哲上表示一聽到這樣子的消息快昏倒，他認為這是汙名化台灣芒果。

黃偉哲今天上午參加農糧署舉辦的台灣芒果輸日行銷記者會，除了促銷台南本產芒果，也對澳門暫停台灣芒果進口表達不滿。

黃偉哲，說6月15日以後就沒有台灣芒果銷往澳門，經過了17天才這樣子宣布，這中間還經過香港轉口，過了這麼久怎麼可能是台灣這邊的病毒？感覺就像「政治病毒」讓人覺得很奇怪，尤其香港澳門也都是疫區，如果真的水果上有病毒也不能排除病毒是在當地感染。

笠間市代表指出，台灣2019開始進口台灣水果交流，今年會繼續將台灣特產作為學生營養午餐，去年只有一所中學今年會提供給全部所有的中學。日本買不到這樣子優惠的價格高品質的水果，很高興我們笠間的小孩子能有這樣高品質的物美價廉水果；能和農糧署和台南市政府交流有這樣子的機會非常感謝。

立委郭國文則說，去年為了感謝日本朋友贈送口罩寄了七百多箱芒果給日本的所有國會議員，相信芒果可以放演水果大使的角色讓台日友誼更堅固。

澳門暫停芒果進口，黃偉哲：政治汙名化聽到快昏倒。記者周宗禎／攝影
澳門暫停芒果進口，黃偉哲：政治汙名化聽到快昏倒。記者周宗禎／攝影

芒果 澳門 台南

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