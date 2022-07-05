影／澳門檢出新冠暫停芒果進口 黃偉哲：政治病毒

澳門又以台灣芒果遭到新冠病毒感染而宣布暫停進口，台南是台灣芒果最大產區，市長黃偉哲上表示一聽到這樣子的消息快昏倒，他認為這是汙名化台灣芒果。

黃偉哲今天上午參加農糧署舉辦的台灣芒果輸日行銷記者會，除了促銷台南本產芒果，也對澳門暫停台灣芒果進口表達不滿。

黃偉哲，說6月15日以後就沒有台灣芒果銷往澳門，經過了17天才這樣子宣布，這中間還經過香港轉口，過了這麼久怎麼可能是台灣這邊的病毒？感覺就像「政治病毒」讓人覺得很奇怪，尤其香港澳門也都是疫區，如果真的水果上有病毒也不能排除病毒是在當地感染。

笠間市代表指出，台灣2019開始進口台灣水果交流，今年會繼續將台灣特產作為學生營養午餐，去年只有一所中學今年會提供給全部所有的中學。日本買不到這樣子優惠的價格高品質的水果，很高興我們笠間的小孩子能有這樣高品質的物美價廉水果；能和農糧署和台南市政府交流有這樣子的機會非常感謝。