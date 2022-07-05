影／蔡其昌空汙再批盧秀燕：面對中火只是政治攻防

台中空汙再度成為市長選戰攻防，立法院副院長蔡其昌今天表示，盧秀燕市長應該是住台中，但很懷疑她講的話，盧昨天說在台中看到玉山代表空氣品質變好，蔡其昌說夏天看得到玉山是台中人的日常，不表示台中空氣品質變好，他也再批盧，面對中火只是政治攻防。

蔡其昌說，他懷疑盧是否長期對台中很陌生，台中夏天，很多時間都可以從市區看到玉山，他記得多年前朋友拍到漂亮照片，就是從台中大樓拍到玉山的照片，夏天看得到玉山是台中人的日常，不表示台中的空氣品質變好。

蔡其昌說盧秀燕的看到玉山之說，這個方法是欺騙，台中空氣品質在盧主政4年下，並無明顯改善，甚至在很多指標上，4年來還比較差，民眾的感受也並沒如她所講，市長換人，空氣換新。

蔡其昌說，台中市的汙染要解決要有行動和方向，中火只占台中汙染源8%，就算她這8%拿滿分，還有92分也沒解決，只考8分不會是好成績，更何況她8分也沒拿到，因為盧市長面對中火只是政治攻防，並無認真想讓中火排碳下降。

蔡其昌表示，他當立委，在中央提案消滅中火所有燃煤，所以提出以氣換煤，逐年汰換，中火被迫要改善時，燃氣機組要興建，盧市長不發照，她不發照一天，台中人要多吸燃煤髒空氣一天，所以沒辦法，拖了一年多，中央只好自己發照，現在燃氣機組才可以開始興建， 他說以氣換煤才是解方，讓台中不缺電，空氣品質又變好。

蔡其昌說，盧沒幫忙改善空氣，還讓台中人多吸了髒空氣，台中最多汙染源是移動汙染源，涉及很多交通運具，如果他有機會當市長，要加大電動車補助力道，大規模執行智慧交通，包括智慧停車，尤其假日要找車位一位難求，大家開車繞就增加廢氣，如果用智慧停車，都可以透過手機App快速找到停車位，台中空氣品質自然變好，這就是智慧和科技幫忙解決空汙，這些事都應該做，但4年來沒看到盧市長在改變。

蔡其昌再批盧秀燕用話術和騙術，說看到玉山就是台中空氣品質變好，蔡其昌強調，夏天在台中本來就可以看到玉山，林佳龍市長時代都可以看到玉山，不用等到盧市長，這不是市長想解決空汙的方法。