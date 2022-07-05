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蔡其昌批盧只會打中火？ 中市環局：別讓它成世界最大

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局長陳宏益指出，中火如不拆除燃煤機組，加上燃氣機組後，將成為全球最大火力發電廠。圖／環保局提供
台中市環保局長陳宏益指出，中火如不拆除燃煤機組，加上燃氣機組後，將成為全球最大火力發電廠。圖／環保局提供

空品交鋒將成台中市長選舉主軸，民進黨台中市長提名人蔡其昌指盧市府只會打中火，卻不管移動汙染源，並擋天然氣，欺騙市民。台中市環保局長陳宏益表示，政治人物千萬不應該反國際社會永續發展的趨勢，一意孤行要把台中火力發電廠蓋成全世界最大的火力發電廠

蔡其昌今受訪指市長盧秀燕「公關有餘、做事不足」拿市區看得到玉山主峰就表示台中空品好，他批市府只會打中火，卻不管移動汙染源。他自己就在立院主決議文「要求中火燃煤機組全部給我換燃氣」，並指盧市府擋天然氣，欺騙市民

陳宏益回應指出，台中今年上半年的空品創下15年來最佳，環保署的官方數據可佐證。台中市政府堅決反對的是老舊中火燃煤機組備用，因已看到2025中央推動再生能源政策不利，準備利用火力發電來彌補電力的不足，所以中火如果轉為備用一定會變成常態備用。他建議政治人物論述千萬不應該反國際社會永續發展的趨勢，一意孤行要把台中火力發電廠蓋成全世界最大的火力發電廠。

陳宏益指出，立法院副院長蔡其昌的主決議文是主張中火老舊燃煤機組留下備用，以目前台灣缺電的情況，未來中火燃煤加燃氣機組火力全開，全場裝置容量達8100MW，將成為全球第一大火力發電廠。因此市長盧秀燕才要求若中火燃氣機組上來後，拆4部燃煤機組(2200MW)其全場裝置容量為5900MW，雖然還是全球第4大火力發電廠，但至少可減少燃煤的可能，這是身為地方政府必須為市民著想的。

陳宏益說，蘇貞昌院長2018年選新北市長，也曾反對新建的深澳燃煤電廠。蘇貞昌連新的燃煤電廠都反對了，更何況老舊的中火。且台中市府堅持之下，行政院最後才同意要拆除老舊的中火電廠，而不是留著備用。

陳宏益表示，如果台灣需要留著備用電廠，也應根據台電幾次重大的停電跳電意外檢討報告，明確要求分散電源，分散興建其他電廠，不應該把所有雞蛋放在同一個籃子，中火在天然氣機組上來以後，又會變成全世界最大的火力電廠，這和我們高喊2050淨零碳排及全世界再生能源分散電源的國際趨勢互相矛盾。

他說政治人物的視野不應該只看選舉，要看整個台灣再生能源電力分散、多元化、在地化，才能面對2050年淨零碳排的嚴酷挑戰，千萬不要再依賴中火火力發電。

中火 台中市長 火力發電廠

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