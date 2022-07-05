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直攻2024並由江啟臣接棒？ 侯友宜：持續努力落實政見

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜可能直攻2024引發討論，還傳出之前評估由立委江啟臣接棒，新北市長侯友宜回應，現在就是好好為國家及人民做事。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜可能直攻2024引發討論，還傳出之前評估由立委江啟臣接棒，新北市長侯友宜回應，現在就是好好為國家及人民做事。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜可能直攻2024引發討論，還傳出之前評估由立委江啟臣接棒，新北市長侯友宜回應，現在就是好好為國家及人民做事，持續努力。另外，對於國民黨中央將於八月初提名侯友宜競選連任，侯友宜也說，對相關提名尊重，現在就是把自己工作做好。

年底選戰逼近，新北市長侯友宜遲遲未宣布連任，引發外界聯想，據傳侯陣營先前曾評估不選連任，並直攻2024總統大選，新北市長則由「新北女婿」立委江啟臣接棒，但後來因為恩恩事件，才讓侯陣營改為先競選連任，再談2024。

侯友宜回應，他這輩子就是好好為國家及人民努力做事、認真打拚，現在就是持續努力，希望這段時間能夠對民眾落實自己的政見。

至於有關國民黨中央八月初將提名侯友宜競選連任新北市長。侯友宜則說，對於黨中央相關提名都會尊重，自己就是把自己工作做好，讓新北市民看到城市不斷進步；對於民進黨可能對手他也說，會努力把自己角色做好。

另外，有關新北衛生局已經把相關資料交給中央，外界也關注若中央說有瑕庛，市府將會如何負責。侯友宜表示，相關報告已經呈送中央，中央有相關意見，會再進一步說明。

北部疫情趨緩，侯友宜頻跑各地行程，今前往中和十秀市民活動中心參與啟用典禮，並熱情與民眾問候。記者李成蔭／攝影
北部疫情趨緩，侯友宜頻跑各地行程，今前往中和十秀市民活動中心參與啟用典禮，並熱情與民眾問候。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜 江啟臣

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