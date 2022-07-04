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回覆中央恩恩事件報告 新北：詳列時序說明

中央社／ 新北4日電

各方對恩恩事件是否延誤就醫一事表達關切，中央要求新北市衛生局提交調查報告，衛生局今晚提交報告，清楚說明就醫過程時序及處置情形，交由中央來審核。

新北市中和區2歲童恩恩染疫死亡，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，引發各界關切。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6月28日表示，為了給家屬清楚說明，指揮中心請新北市政府提供正式報告，還原事實經過。

新北市衛生局表示，在28日下午收到中央流行疫情指揮中心來函，要求提供恩恩案的就醫過程調查報告，就進行相關資料整理，今晚完成「新北市中和區2歲男童就醫過程」報告，清楚就此一個案通報、就醫過程的相關時序、處置進行說明，並以電子公文系統函覆給指揮中心。

衛生局表示，消防局和衛生局之間通報時序都詳列說明，並敘明當時新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況及同仁辛苦值班及執行各項防疫作為，至於是否有任何行政疏失，就交由中央來審核。

至於恩恩爸爸1日表示，他決定提出新台幣1元的國家賠償請求一事，衛生局表示，目前仍未收到相關資訊。

衛生局 疫情

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