回覆中央恩恩事件報告 新北：詳列時序說明

前副總統陳建仁透露，副總統賴清德對他加入民進黨一事，問得很白，讓這對前後任副手的競合關係搬上檯面。民進黨雙北市長人選即將攤牌之際，陳建仁重登可能人選榜，陳建仁若投入百里侯戰場，勢必成為這次選舉綠營領頭羊，不論成敗，陳都有望延續這股氣勢，進一步攻取2024年大選；即使陳建仁決定不選縣市長，過去一段時間，陳已被定位為黨內最強王牌，對賴清德問鼎總統大位之路，也已構成實質威脅。...

2022-07-04 16:00